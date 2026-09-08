Congo-Kinshasa: Kananga - Le nouveau pont sur la rivière Nganza facilite la traversée entre Kamayi et Muimba

Un nouveau pont construit par le gouvernement provincial du Kasaï-Central facilite la traversée de la rivière Nganza entre les quartiers Kamayi et Muimba, à Kananga. Réalisé grâce à la taxe conventionnelle, cet ouvrage permet désormais aux piétons, aux cyclistes et aux conducteurs de motos de circuler plus facilement. Un véritable soulagement pour les habitants, mais aussi pour les petits commerçants et les taxi-motos.

Une traversée désormais plus facile

Traverser entre Kamayi et Muimba est aujourd'hui beaucoup plus simple. Ce nouveau pont change le quotidien des habitants des deux quartiers. Piétons, cyclistes et conducteurs de motos peuvent désormais franchir cet axe sans les difficultés qui existaient auparavant.

Jacob Tshitende, conducteur de moto-taxi rencontré sur place, témoigne :

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« Auparavant, on payait 200 francs aux enfants qui aidaient à faire traverser les motos. À chaque fois qu'il pleuvait, il n'y avait pas moyen de passer. Je devais attendre que l'eau baisse avant de traverser. Maintenant, même quand il pleut, je suis sûr de pouvoir traverser sans problème. »

Un avantage pour les commerçantes

Au bord de la route, les vendeuses de légumes profitent également de cette nouvelle infrastructure. Elles peuvent transporter plus facilement leurs marchandises et rejoindre leurs lieux de vente.

Ntanga Monique partage son expérience :

« Avant, on était obligés de passer dans l'eau. Quand elle débordait, elle pouvait emporter les personnes, les légumes, voire l'argent. C'était vraiment difficile. Maintenant, nous traversons sans difficulté. »

Une menace d'érosion à surveiller

Au-delà de la circulation, le pont facilite également les activités du petit commerce. Toutefois, une tête d'érosion menace l'ouvrage ainsi que la route. Les usagers souhaitent son éradication afin de garantir une bonne circulation sur cet axe.