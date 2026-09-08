Sénégal: Al Aminatou Lo - 'Je tends la main aux députés et j'attends d'eux un environnement parlementaire constructif'

Dakar — Le chef du gouvernement, Ahmadou Al Aminou Lo, a dit mardi tendre la main aux députés, dans l'espoir de construire avec eux un environnement parlementaire "constructif" propice aux bons rapports entre l'exécutif et le législatif.

"A toutes les forces politiques représentées dans cet hémicycle, je tends la main. Sur les finances publiques, sur l'école, sur l'eau, sur la justice, il existe un intérêt supérieur du Sénégal qui ne connaît ni majorité ni opposition", a-t-il déclaré lors de sa déclaration de politique générale.

Il dit être prêt à répondre, devant les commissions de l'Assemblée nationale, aux questions qui préoccupent les députés.

Ahmadou Al Aminou Lo, nommé Premier ministre le 25 mai dernier, a prononcé sa Déclaration de politique générale devant une Assemblée nationale contrôlée par PASTEF, formation dirigée par l'actuel président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, son prédécesseur à la Primature.

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M. Lo a déclaré que son gouvernement "ne tiendra jamais une majorité [...] pour acquise d'avance" à l'Assemblée nationale, se disant convaincu que "cette majorité, elle se mérite, texte après texte, séance après séance".

Il assure ne pas s'en plaindre. "J'y vois une exigence salutaire", a-t-il martelé.

"En retour, mon gouvernement s'attend à un environnement parlementaire constructif pour le bénéfice du peuple", a ajouté le Premier ministre.

Il a toutefois souligné que "l'instabilité n'a besoin que d'une étincelle pour partir", ajoutant avoir "l'impression qu'on n'en prend pas suffisamment conscience".

"On va où [avec] la stabilité de ce pays ? Donc, il faut d'abord une stabilité institutionnelle. Elle requiert un respect scrupuleux de la séparation des pouvoirs", a-t-il dit.