Sénégal: Gouvernance de proximité - Le gouvernement veut résorber les disparités territoriales, selon le Premier ministre

Le gouvernement entend renforcer la territorialisation des politiques publiques afin de rapprocher la gouvernance des populations et résorber les disparités entre les territoires, en s'appuyant notamment sur l'agriculture, la maîtrise de l'eau, le foncier et l'amélioration des services publics, a déclaré, mardi, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo.

"Nous comptons renforcer la territorialisation des politiques publiques afin de rapprocher la décision des populations et de réduire les disparités entre les territoires, en s'appuyant notamment sur l'agriculture, la maîtrise de l'eau, le foncier et l'amélioration des services publics.La Cinquième rupture, porter la décision au plus près des territoires ", a-t-il notamment dit dans sa Déclaration de politique générale (DPG).

Cette orientation doit notamment permettre de mieux prendre en compte les réalités économiques et sociales propres aux différentes régions du pays, a-t-il ajouté, présentant la territorialisation comme un "moyen de faire du développement économique un processus davantage réparti sur l'ensemble du territoire national et de lutter contre les inégalités spatiales".

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Selon lui, l'agriculture occupe une place centrale dans cette approche, à travers la maîtrise de l'eau, la mécanisation, les aménagements agricoles et le développement des agropoles.

"La maîtrise de l'eau, la mécanisation, les aménagements agricoles, les agro-pôles...Nous avons tout cela. Ce qui reste, c'est de l'argent pour le faire ", a indiqué le chef du gouvernement.

La question foncière constitue également un enjeu majeur pour la transformation des territoires, notamment en raison de son importance pour l'agriculture, l'investissement et l'accès aux ressources, a-t-il souligné.

Le développement des infrastructures et des services publics doit, dans cette perspective, contribuer à réduire les écarts d'accès aux opportunités économiques et sociales entre Dakar et les autres territoires, a encore dit le Premier ministre.

Il a également déclaré que le gouvernement entend favoriser une implication accrue du secteur privé national dans le développement territorial, tout en recourant, lorsque cela est nécessaire, à des partenariats avec des investisseurs étrangers.