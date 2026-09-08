Sénégal: Ahmadou Al Aminou Lo prône le dialogue pour préserver la stabilité du pays

Dakar — Le Premier ministre sénégalais, Ahmadou Al Aminou Lo, a appelé mardi au respect des institutions et au dialogue politique pour préserver la stabilité du pays.

"La stabilité est notre signature. Mesurons sa pleine valeur ainsi que l'engagement qu'elle exige de chacun d'entre nous", a-t-il déclaré lors de sa Déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale.

Il a plaidé pour une stabilité institutionnelle fondée sur " un respect scrupuleux de la séparation des pouvoirs ", assurant que la majorité parlementaire ne serait jamais considérée comme acquise.

"Cette majorité se mérite, texte après texte, séance après séance", a-t-il rappelé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ahmadou Al Aminou Lo a aussi appelé les forces politiques à privilégier " l'intérêt supérieur du Sénégal ", notamment sur les finances publiques, l'école, l'eau et la justice.

Il a également insisté sur la nécessité d'un "environnement parlementaire constructif " et d'une stabilité macroéconomique, avec notamment des finances publiques sincères et une monnaie commune solide.

"Regardons toujours l'intérêt supérieur de cette nation et tournons-nous vers ses enfants", a-t-il encore lancé devant les parlementaires en présence d'acteurs politiques, et de membres du corps diplomatiques.