Sénégal: Al Aminou Lo - 'Le secteur privé ne sera plus une variable d'ajustement de la trésorerie publique'

8 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Premier ministre a annoncé que le processus devant conduire à l'apurement de la dette intérieure sera conduit à son terme, assurant que le secteur privé "ne sera plus jamais une variable d'ajustement de la trésorerie publique".

"Je le dis et je le réaffirme : le secteur privé ne sera plus jamais une variable d'ajustement de la trésorerie publique", a-t-il déclaré lors de sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale.

Il a annoncé que dans cette perspective, l'apurement de la dette intérieure "sera conduite à son terme", ajoutant : "Faire attendre les entreprises revient à leur imposer le financement de leur budget sur leur trésorerie et à fragiliser l'emploi".

Le Premier ministre a souligné la nécessité de garantir aux entreprises, prévisibilité, célérité et paiement des dettes, tout en travaillant à faire émerger des "champions nationaux".

Pour ce faire, les administrations publiques doivent apporter leur soutien au privé à travers notamment un meilleur accès à la commande publique, la sous-traitance et la simplification des procédures, selon le chef du gouvernement.

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