Afrique de l'Ouest: Le Sénégal achève la réaffirmation de sa frontière avec le Mali et densifie celle avec la Gambie

Dakar — Le Sénégal a finalisé la réaffirmation de sa frontière avec le Mali et poursuit la densification de son tracé frontalier avec la Gambie, a annoncé, mardi à Dakar, le colonel Mbaye Gaye, secrétaire exécutif de la Commission nationale de gestion des frontières.

"Nous avons terminé avec le Mali. Nous sommes en train de faire la densification de nos frontières communes avec la Gambie", a-t-il déclaré en marge de l'ouverture de la deuxième conférence régionale du Mécanisme intégré pour la stabilité des frontières (IBSM).

Le colonel Mbaye Gaye a expliqué que ces opérations s'inscrivent dans le cadre des efforts engagés par le Sénégal avec les pays voisins pour réaffirmer les tracés frontaliers, conformément au principe de l'intangibilité des frontières retenu par l'Union africaine.

"Les frontières ont déjà été délimitées avant les indépendances et le principe retenu par l'Union africaine est celui de l'intangibilité des frontières", a-t-il rappelé.

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Il a également souligné que la gestion des frontières demeure un défi pour les Etats, notamment en raison des liens communautaires entre les populations vivant de part et d'autre des frontières.

"Les populations qui vivent de part et d'autre ignorent les frontières", a-t-il dit, faisant savoir qu'elles continuent de les traverser en raison notamment de leurs liens familiaux et communautaires.

Le secrétaire exécutif de la Commission nationale de gestion des frontières a cité, à titre d'exemple, le cas de Dimbaya, localité frontalière entre le Sénégal et la Gambie où, selon lui, les deux chefs de village sont des frères de même père, l'un vivant du côté gambien et l'autre du côté sénégalais.

Le colonel Mbaye Guèye a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de développer des projets transfrontaliers pour répondre aux préoccupations des populations et renforcer les initiatives des Etats.

Il a notamment évoqué le Programme de résilience et de développement communautaire (PRDC), financé par la Banque mondiale, qui concerne plusieurs pays de la sous-région.

Le Sénégal partage ses frontières avec la Mauritanie, le Mali, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée.