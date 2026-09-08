Sénégal: Les codes du travail et de la sécurité sociale ne seront jamais une arme contre les employés

Dakar — Le code du travail et le code de la sécurité sociale, récemment adoptés par l'Assemblée nationale, ne sont pas destinés à devenir une arme pour le gouvernement ou pour l'employeur contre l'employé, a rassuré, mardi, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo.

"Je rassure, au passage, les organisations syndicales que le nouveau code du travail et le nouveau code de la sécurité sociale, votés par votre Assemblée [nationale], ne seront jamais une arme de l'Etat ou des employeurs contre les employés", a-t-il affirmé.

"Au contraire, je veillerai personnellement à ce que ça ne le soit jamais", a-t-il assuré, lors de sa Déclaration de politique générale.

Le gouvernement, a-t-il ajouté, va veiller à ce que le travailleur obtienne justice lorsqu'il est lésé.

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Il a annoncé qu'à cet égard, le ministre chargé du Travail va veiller au processus de règlement des autres contentieux, notamment les licenciements considérés comme abusifs, soit par la réintégration, soit par le paiement des droits des travailleurs lorsqu'il est clairement établi un lien contractuel.

Le Premier ministre a en outre fait observer que le rôle d'un Etat de droit, c'est également de "rendre crédible et effectif le pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive".

Il a annoncé, à ce sujet, la tenue du comité de pilotage dudit pacte dans le courant du mois de septembre.

Il a également fait état de sa volonté de rencontrer les représentants du patronat et des organisations syndicales. "Mon appel : nous faire mutuellement confiance", a dit Ahmadou Al Aminou Lo.

Rappelant que la situation actuelle des finances publique est "ce qu'elle est", il a assuré que "dès que les moyens de l'Etat seront structurellement rétablis, rien ne devra s'opposer à garantir un climat social apaisé".