Sénégal: Le gouvernement table sur la création de 1,5 millions d'emploi à l'horizon 2029

Dakar — Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a annoncé, mardi, l'objectif du gouvernement de créer 1,5 million d'emplois d'ici 2029, en s'appuyant sur le développement des secteurs productifs et la transformation du monde rural en pôle d'activité économique permanente.

"Nous avons potentiellement 1,5 million d'emplois avec l'Agenda Sénégal 2050 à l'horizon 2029", a-t-il déclaré dans son discours de politique générale, estimant que le potentiel économique des territoires ruraux doit être davantage valorisé.

Selon lui, l'atteinte de cet objectif de 1,5 millions d'emplois repose sur deux conditions essentielles : "un Etat ayant retrouvé ses moyens d'action et un secteur privé audacieux".

Ces deux leviers devraient permettre d'exploiter davantage le potentiel de plusieurs secteurs et filières, avec à la clé des milliers d'emplois dans l'agriculture, la pêche, le logement, les énergies renouvelables ainsi que les industries culturelles et créatives, a indiqué le Premier ministre.

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Il a notamment évoqué la création attendue de 113 000 emplois dans les coopératives scolaires, 60 000 dans la pêche artisanale, 50 000 dans le logement, 45 000 dans les agropoles et 33 000 dans les industries culturelles et créatives.

À ces perspectives s'ajoutent, selon le chef du gouvernement, 8 000 emplois pour les jeunes talents, 27 000 emplois liés aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) et à leur héritage, 22 000 dans les filières lait et agriculture, 18 000 dans l'agriculture et la pisciculture et 16 000 dans les énergies renouvelables, à l'horizon 2029.

"Voilà ce que nous pouvons faire d'ici 2029", a déclaré Ahmadou Al Aminou Lo, en insistant sur la nécessité de créer les conditions permettant au secteur privé et aux territoires de prendre pleinement part à cette dynamique.

L'objectif de 1,5 million d'emplois à l'horizon 2029 devra être soutenu, selon le Premier ministre, par un Etat disposant de moyens d'action renforcés et un secteur privé suffisamment audacieux pour investir et créer des emplois, mais aussi par la valorisation des potentialités des territoires, notamment ruraux.

Selon le Premier ministre, cette politique ne saurait cependant être concentrée dans les grands centres urbains. Elle doit également permettre de créer davantage d'opportunités dans le monde rural, où l'activité économique reste fortement dépendante des cycles agricoles.

"Il faut passer de trois mois de travail dans l'année à douze mois de travail productif", a-t-il notamment dit, appelant à mieux exploiter les ressources et les potentialités économiques des territoires.

Ahmadou Al Aminou Lo a également dit vouloir faire de l'autonomisation économique des femmes, ainsi que de l'inclusion des personnes vivant avec un handicap des priorités du gouvernement en matière de protection sociale, avec l'objectif de renforcer leur capacité à générer des revenus et à participer davantage à l'activité économique.

"Dans ce cadre, le gouvernement entend moderniser le pilotage de l'action sociale et améliorer le ciblage des personnes ayant besoin d'un accompagnement", a-t-il indiqué

La protection sociale des travailleurs constitue également un volet de cette politique pour laquelle l'exécutif envisage des mesures en faveur des victimes de licenciements reconnus comme abusifs, par leur réintégration ou leur indemnisation.