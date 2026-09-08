Sénégal: Plaidoyer pour un État davantage orienté vers l'efficacité et le résultat

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô a fait état mardi de l'ambition de son gouvernement d'engager une transformation profonde du fonctionnement de l'État, fondée sur l'efficacité administrative, la culture du résultat, la rationalisation des interventions publiques et une meilleure gouvernance des entreprises publiques.

"Passer d'une logique de dépense à une logique de résultat et d'impact. Dépenser mieux plutôt que dépenser plus, parce qu'un budget ne vaut que parce qu'il change dans une vie", a-t-il déclaré lors de sa déclaration de politique générale.

Le chef du gouvernement a notamment déploré les insuffisances liées à la préparation de certains projets publics, aux délais d'exécution et à la longueur des chaînes de décision.

Il a annoncé des réformes destinées à améliorer la qualité de la décision publique, accélérer l'exécution des projets et renforcer le suivi des politiques publiques.

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Cette transformation doit également consacrer un État davantage stratégique, qui se concentre sur ses missions essentielles et laisse davantage de place à l'initiative privée lorsque celle-ci peut contribuer à la création de valeur.

"L'État ne peut pas tout faire", a rappelé M. Lô, estimant nécessaire de revoir le périmètre et les modalités d'intervention du secteur public.

La gouvernance des entreprises publiques fait également partie des chantiers annoncés, avec la volonté d'améliorer leur performance, leur transparence et leur contribution à l'économie nationale.

L'accès à l'information publique figure aussi parmi les leviers devant contribuer à renforcer la transparence et la responsabilité dans la gestion des affaires publiques.

"Travailler inlassablement pour une administration moderne et performante. En d'autres termes, bâtir un État qui sert et non un État qui se sert", a résumé le Premier ministre.

La réforme de l'État est ainsi présentée comme un instrument transversal destiné à réduire les dépenses inefficaces, améliorer la qualité du service public et restaurer la confiance entre l'administration et les citoyens.