Sénégal: Trophée du meilleur gardien - Le Sénégalais Édouard Mendy nommé aux côtés de Martinez et Courtois

8 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le portier sénégalais, Edouard Mendy figure parmi les dix nommés pour le Trophée du meilleur gardien de la saison, aux côtés des anciens lauréats Emiliano Martinez et Thibaut Courtois.

Cette récompense sportive qui honore le meilleur gardien de but de football de l'année est organisé tous les ans par le mensuel France Football.

Les gardiens prétendants au trophée du gardien de la saison sont : Matveï Safonov, Emiliano Marinez, Thibaut Courtois, Édouard Mendy, Yassine Bounou, Joan Garcia, Gregor Kobel, David Raya, Unai Simon et Vozinha.

Champion d'Afrique avec les Lions du Sénégal, Édouard Mendy a remporté aussi la Ligue des champions asiatique à deux reprises avec Al-Ahli.

Il a également disputé la Coupe du monde 2026 avec les Lions, avant de se blesser lors de la deuxième journée de cette compétition.

La cérémonie du Ballon d'or dérogera exceptionnellement à la règle cette année en se déroulant à Londres le 26 octobre prochain, plutôt qu'à Paris.

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