Sénégal: Infrastructures sanitaires - Le Premier ministre Lo annonce un plan de réforme pour corriger les disparités territoriales

Dakar — Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a annoncé, mardi, une série de mesures destinées à renforcer le système de santé sénégalais, à travers notamment une meilleure répartition territoriale des infrastructures sanitaires, le relèvement du plateau technique et la digitalisation du parcours de soins.

Lors de sa Déclaration de politique générale (DPG), le chef du gouvernement a déploré la forte concentration des infrastructures sanitaires dans la capitale sénégalaise, estimant que "80% de l'offre infrastructurelle est concentrée à Dakar".

"Face à cette situation, nous nous engageons à ce que les urgences, les services de maternité, pédiatriques et tous les services soient là", a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité de réduire les disparités territoriales dans l'accès aux soins.

Ahmadou Al Aminou Lo a également déploré les difficultés liées aux infrastructures et aux services essentiels dans certains établissements sanitaires. "C'est inadmissible [qu'il y ait] des coupures d'eau et d'électricité dans des stations de santé", a-t-il martelé.

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Le Premier ministre a cité, à titre d'exemple, l'hôpital de Fann, à Dakar, où il dit avoir constaté des insuffisances dans l'exécution d'un marché. "J'ai visité l'hôpital de Fann et j'ai vu que le marché a été attribué à quelqu'un qui n'en a pas la capacité", a-t-il affirmé.

Selon lui, certaines réalisations compromettent même la fonctionnalité des établissements, citant par exemple "un escalier où un brancardier ne peut pas passer". Il a ainsi appelé à davantage de rigueur dans la conception et l'exécution des infrastructures sanitaires.

Il a également plaidé pour le relèvement du plateau technique et la construction de nouveaux hôpitaux, afin d'améliorer l'offre de soins sur l'ensemble du territoire.

Le chef du gouvernement a également annoncé la volonté du gouvernement de faire de la couverture sanitaire universelle et de l'assurance maladie des priorités, en insistant particulièrement sur la transformation numérique du système de santé.

"Il faut renforcer la couverture sanitaire universelle et l'assurance maladie et, surtout, il faut un dossier patient informatisé. Chacun d'entre nous doit pouvoir avoir un dossier patient informatisé", a-t-il exhorté.

Evoquant la question de la souveraineté sanitaire, Al Aminou Lo a annoncé la volonté des pouvoirs publics de relancer l'industrie pharmaceutique nationale, avec l'ambition de porter la production locale à 50% des besoins du pays.

"La relance de l'industrie pharmaceutique, il faut qu'on y arrive pour avoir à couvrir 50% de nos besoins", a-t-il indiqué.

Pour atteindre cet objectif, il a estimé nécessaire de renforcer le secteur privé local, d'améliorer le climat des affaires ainsi que les mécanismes de traitement des dossiers.

"Cette souveraineté industrielle ne demande qu'une chose : un secteur privé local fort, mais également un peu plus de performance en ce qui concerne le climat des affaires et le traitement des affaires", a-t-il souligné.

Le Premier ministre a par ailleurs évoqué la nécessité de mobiliser des mécanismes de financement permettant de réaliser les investissements sans aggraver l'endettement public, citant dans ce sens le fonds intergénérationnel comme l'un des leviers susceptibles de renforcer progressivement les capacités d'investissement de l'Etat.

Il a également annoncé la présentation prochaine du Code de la santé publique vétérinaire, dans le cadre des réformes envisagées dans le secteur de l'élevage.