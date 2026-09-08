Sénégal: Le Premier ministre annonce la réduction graduelle des subventions

Dakar — Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a annoncé mardi, la réduction progressive des 800 milliards de francs CFA de subventions au carburant, dont les économies seront réorientées vers les populations vulnérables.

"On ne subventionnera plus des produits. On va subventionner des personnes", a-t-il déclaré dans sa Déclaration de politique générale.

Cette réorientation vise à rendre la politique de subvention plus efficace, en privilégiant les ménages vulnérables, qui représentent 40 % de la population, soit environ 8 millions de personnes, a expliqué le chef du gouvernement.

"On ne supprime pas des subventions. On les réoriente vers les couches vulnérables", a-t-il précisé, indiquant que 65% de francs CFA de l'enveloppe sont captés par les 20% de ménages les plus aisés .

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Le gouvernement entend ainsi réduire progressivement le poids des subventions dans les dépenses publiques, avec l'objectif de ramener leur niveau à 1 % du Produit intérieur brut (PIB) à l'horizon 2029.

Parallèlement, le Premier ministre a annoncé un renforcement du filet social en rappelant que le Sénégal compte environ un million de ménages vulnérables, alors que seulement 350 000 sont actuellement pris en charge par un dispositif de protection sociale.

"Dès 2027, nous allons faire bénéficier à un million de ménages un filet social solide", a-t-il annoncé, précisant que l'enveloppe destinée à cette politique sociale sera portée à 70 milliards de francs CFA dès cette année, puis à 140 milliards en 2027.

Il a également annoncé le paiement, dès septembre, des arriérés de bourses de sécurité familiale, destinés aux ménages déjà bénéficiaires du dispositif.

La réforme annoncée doit ainsi permettre, selon Premier ministre, de passer d'un système de soutien généralisé à un mécanisme davantage ciblé sur les personnes qui en ont réellement besoin.

Cette orientation s'inscrit dans une politique sociale plus large visant à renforcer la résilience des familles, à accélérer l'autonomisation économique des femmes, à améliorer la protection de l'enfant et à favoriser l'inclusion des personnes handicapées et des autres groupes vulnérables, a indiqué M. Lo.