Sénégal: Le gouvernement veut transformer la jeunesse en moteur de production et d'emploi

Le gouvernement entend transformer le dividende démographique du Sénégal en levier de croissance et d'emploi, en misant notamment sur la formation des jeunes, le contenu local, la souveraineté alimentaire et le développement de l'industrie et des secteurs pétrolier et gazier.

"Notre population est jeune", avec 50 % de moins de 19 ans et 75 % âgés de moins de 35 ans. "Cette jeunesse est notre première richesse, mais elle n'est un avantage que si nous la formons, la soignons et l'employons au rythme où elle arrive sur le marché du travail. Faute de quoi, elle devient une surcharge, puis une colère", a averti le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô lors de sa Déclaration de politique générale.

Pour le chef du gouvernement, l'enjeu consiste désormais à faire de cette jeunesse une véritable force productive, à travers une meilleure adéquation entre la formation et les besoins de l'économie.

Cette orientation doit aller de pair avec la promotion de la production nationale et le développement de chaînes de valeur capables de créer davantage d'emplois sur le territoire national.

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Le gouvernement entend notamment renforcer le contenu local dans l'exploitation des ressources pétrolières et gazières, afin que les revenus tirés de ces secteurs profitent davantage aux entreprises et aux travailleurs sénégalais.

L'industrialisation figure également parmi les leviers privilégiés, avec une attention particulière portée aux secteurs susceptibles de réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations.

La souveraineté alimentaire constitue, dans cette perspective, un autre axe important de l'action du gouvernement, dont l'objectif est d'accroître la production agricole et de développer les capacités nationales de transformation, de conservation et de commercialisation.

"Produire chez nous" devient ainsi une orientation économique destinée à soutenir simultanément l'emploi, la production et le pouvoir d'achat, a indiqué le chef du gouvernement.

M. Lo a également fait état de la volonté des pouvoirs publics de favoriser l'émergence de champions nationaux capables de prendre part aux grands projets et de capter une part plus importante de la valeur créée par les investissements publics et privés.

À travers cette stratégie, l'exécutif entend faire de la jeunesse, de la production nationale et de l'exploitation des ressources naturelles des moteurs complémentaires de transformation de l'économie sénégalaise.