Sénégal: Ahmadou Al Aminou Lô - 'Mon gouvernement fera de la gouvernance électorale une priorité'

Dakar — Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô a déclaré, mardi, que son gouvernement entend faire de la gouvernance électorale une priorité, indiquant que la paix et la stabilité passent par des élections crédibles et transparentes.

"Un Etat juste, c'est également la gouvernance électorale et la confiance citoyenne", a-t-il dit lors de sa Déclaration de politique générale.

Il a indiqué, dans ce sens, que "la paix et la stabilité passent par des élections crédibles et transparentes", assurant que son gouvernement fera de la réforme du cycle électoral "une priorité".

Pour M. Lô, à l'horizon 2029, le Sénégal devra relever le défi de trois "échéances électorales majeures, à savoir les élections territoriales de 2027, présidentielle et législatives de 2029".

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Ahmadou Al Aminou Lô a promis, « dans le contexte politique particulier du pays », que son gouvernement veillera à une « coordination accrue » entre les différentes parties prenantes, afin « d'anticiper les difficultés, de clarifier les responsabilités et de bâtir une administration électorale moderne, crédible et transparente, consolidant les acquis de 2024 et la confiance des citoyens ».

Le chef du gouvernement se dit convaincu, par ailleurs, que l'Etat de droit, c'est également la mise en oeuvre des recommandations du dialogue national.

Il a estimé également que l'agenda législatif devra « très rapidement » aller à la révision constitutionnelle en vue de mettre en application les recommandations faites par le Comité sur le dialogue national.