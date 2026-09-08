Sénégal: Cinq individus placés en garde à vue pour vol de 32 unités de climatisation d'un montant de 70 millions francs CFA

Dakar — La Sûreté urbaine de Dakar a annoncé, mardi, avoir procédé à l'arrestation de cinq individus pour diverses infractions dont le vol de 32 unités de climatisation d'une valeur de 70 millions de francs CFA, a-t-on appris de source policière.

Cette interpellation intervient après des investigations (...) consécutives à une plainte déposée le 2 septembre.

"Les premiers éléments de l'enquête ont mis en cause des vigiles affectés à la sécurité d'un chantier de construction situé à proximité du rond-point de la Gare", indique la Commissariat central de Dakar dans un communiqué publié sur ses plateformes digitales.

Leur stratégie, d'après la même source, consistait à masquer les caméras de surveillance à l'aide de vêtements pour faciliter l'intrusion nocturne d'un complice, qui évacuait ensuite le matériel dérobé à l'aide d'un pousse-pousse.

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Deux premiers gardiens ont été interpellés. L'un d'eux est passé aux aveux, révélant que les agissements frauduleux duraient depuis plusieurs mois, ajoute le Commissariat central de Dakar.

Les climatiseurs dont le prix unitaire moyen s'élève à 2 millions de francs CFA, selon la Police, étaient bradés au receleur pour des sommes dérisoires comprises entre 20 000 et 25 000 francs CFA, a révélé l'un des deux vigiles interpellés.

L'intensification des recherches a permis aux éléments du Commissariat central de Dakar d'interpeller un troisième vigile, qui a également reconnu son implication directe et la perception régulière de sa part sur les ventes, tandis que le receleur présumé a ensuite été appréhendé à son tour.

Selon le Commissariat central de Dakar, ce dernier a avoué avoir transporté quatre unités de climatisation dérobées lors de la seule nuit du 2 septembre 2026.

"Guidés par ses déclarations, les enquêteurs se sont transportés au quartier Bel-Air pour interpeller le ferrailleur destinataire des équipements. Sur place, les forces de l'ordre ont constaté l'irréparable : les climatiseurs avaient déjà été sectionnés et découpés afin d'en extraire le cuivre, conditionné dans quatre sacs saisis pour les besoins de l'enquête. Le ferrailleur a reconnu avoir acheté ces quatre unités pour 150 000 francs CFA", lit-on dans le communiqué du Commissariat central de Dakar.

Les cinq mis en cause ont été placés en garde à vue, et l'enquête se poursuit pour retrouver l'intégralité du matériel dérobé au cours des mois précédents, précise la même source.