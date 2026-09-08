Sénégal: Appel du PM pour la fin des discours visant les étrangers

Dakar — Ahmadou Al Aminou Lo lancé mardi un appel poignant pour la fin des discours stigmatisant les ressortissants étrangers au Sénégal, à contre-courant selon lui des traditions sénégalaises.

"Il faut que cela cesse", a déclaré le chef du gouvernement en prononçant sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale.

"Nous ne pouvons pas être ce pays ouvert qui a des ressortissants partout [...] et laisser prospérer des discours xénophobes", a-t-il dit, ajoutant que dans le même temps, l'Etat va veiller au respect, par les étrangers, des règles de séjour au Sénégal.

Il a reconnu des défaillances au niveau de certains postes frontaliers qui font des étrangers séjournent au Sénégal sans contrôle, "mais de grâce, cessons ces discussions qui ne correspondent pas à nos traditions".

"Nous comptons tous des parents dans la sous-région [...], cessons ces [discours visant les étrangers] qui ne nous grandissent pas", a assené le chef du gouvernement.