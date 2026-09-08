Sénégal: Le PM sur le programme conclu avec le FMI - 'Il s'agit d'un reprofilage plutôt qu'une restructuration'

8 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le programme que le Sénégal a conclu avec le Fonds monétaire international (FMI) consiste en un reprofilage de la dette plutôt qu'une restructuration, a déclaré le Premier ministre, mardi, en prononçant sa déclaration de politique générale devant les députés.

"Ce n'est pas une restructuration, c'est reprofilage", à travers une renégociation des intérêts de la dette pour un service de la dette plus adapté aux capacités du pays", a soutenu Ahmadou Al Aminou Lo.

"On avait l'obligation de le faire", pour que la dette du pays soit viable et relancer l'économie, a-t-il dit, ajoutant que "mieux vaut tard que de cogner le mur".

Il a assené que le programme conclut avec le FMI n'induit "pas un traitement sauvage de la dette", non sans donner des assurances selon lesquelles les Sénégalais ne seront pas sacrifiés.

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