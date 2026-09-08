Tunisie: Fiscalité - Ce qui change sur la plateforme 'TEJ' dès septembre 2026

La Direction Générale des Impôts (DGI) a indiqué, dans un communiqué publié mardi, que de nouvelles fonctionnalités ont été introduites sur la plateforme de Transfert et échange de données fiscales

"TEJ", à compter du mois de septembre 2026, et ce dans le cadre de la poursuite de la digitalisation de l'administration et de l'amélioration des services électroniques rendus aux citoyens et aux entreprises.

Ces nouvelles fonctionnalités permettent, principalement, aux contribuables de consulter en temps réel leur situation fiscale relative au dépôt des déclarations fiscales, ainsi que de connaître le taux de l'avance sur les importations de produits de consommation.

Il s'agit également de permettre aux adhérents de déléguer certaines fonctionnalités de la plateforme à d'autres utilisateurs, selon la nature des tâches qui leur sont confiées, ainsi qu'aux entreprises publiques de consulter la situation fiscale de leurs fournisseurs de biens et de services.

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Dans nos archives Révision législative de la Banque centrale : Deux propositions en discussion au ParlementPar ailleurs, la mise à jour de la plateforme "TEJ" permet désormais d'y intégrer l'ensemble des certificats de retenue à la source.

Par conséquent, les contribuables qui établissent les certificats de retenue à la source, en déposant un fichier électronique sont appelés à télécharger le fichier XSD actualisé, à partir du lien suivant :

De même, les entreprises publiques utilisatrices du système "e-sit-fisc" non encore adhérentes à la plateforme "TEJ" sont tenues d'y adhérer, afin de continuer à consulter la situation fiscale de leurs fournisseurs de biens et de services.