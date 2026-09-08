Tunisie: Jendouba - La Protection civile annonce la maîtrise de 81 incendies durant juillet et août

Lors d'une conférence de presse tenue ce mardi 8 septembre 2026 à Tunis, le directeur régional de la protection civile à Jendouba, le colonel Seifeddine Dakhlaoui, a annoncé le contrôle définitif de l'intégralité des incendies de biomasse survenus dans sa circonscription.

Ce bilan opérationnel fait état de 81 feux de forêts ayant détruit 876 hectares de végétation lors des vagues caniculaires successives de juillet et août, poussant l'état-major à maintenir l'activation de son comité de crise pour coordonner les services de l'armée et de la garde nationale face aux futures perturbations climatiques.

Analysant les facteurs d'allumage thermique qui ont jalonné la saison estivale, le colonel Dakhlaoui a qualifié d'exceptionnel le niveau de stress opérationnel enduré par les brigades de secours. Les données d'audit de l'office confirment que les feux de cimes et de sous-bois ont consumé une superficie consolidée de 876 hectares, un volume de pertes écologiques circonscrit grâce à la réactivité des unités territoriales malgré la configuration montagneuse abrupte des zones de captage.

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Le pic de crise institutionnelle s'est matérialisé au cours de la journée du 29 août dernier, caractérisée par le déclenchement simultané de 8 incendies majeurs localisés dans des districts forestiers distincts et complexes.

Pour endiguer cette attaque de feux synoptiques qui menaçait les habitations isolées, le commandement a actionné un protocole de coopération élargi associant les sapeurs-pompiers, la Direction Générale des Forêts, les régiments de l'Armée Nationale, la Garde Nationale ainsi que les équipes techniques du ministère de l'Équipement et des structures municipales.

« L'ingénierie des déploiements a fait preuve d'une efficacité totale, permettant de ne déplorer aucune perte humaine ou animale », a-t-il affirmé, validant la réussite de la stratégie de confinement tactique.

La sécurisation des zones de relief de Jendouba entre désormais dans une phase de transition logistique, abandonnant la veille estivale contre le feu pour s'adapter aux risques hydrologiques de la saison automnale. La direction régionale maintient les sessions du comité de prévention des catastrophes ouvertes afin de passer en revue la disponibilité du matériel de pompage et de curer les lits des oueds périphériques.

Les brigades de la Garde Nationale et de la Protection Civile accentuent leur coordination technique pour cartographier les secteurs sensibles aux glissements de terrain et aux crues subites, assurant ainsi la résilience structurelle de la région face aux épisodes d'orages stationnaires annoncés par les services météorologiques.