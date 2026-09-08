Tunisie: Rentrée scolaire 2026/2027 - Les emplois du temps bientôt finalisés

Le ministre de l'Éducation, Noureddine Nouri, a confirmé que les opérations d'inscription sur la nouvelle plateforme sont sur le point de s'achever, et que la finalisation des emplois du temps touche à sa fin dans la majorité des établissements scolaires.

Lors d'une visite de terrain effectuée ce mardi 8 septembre 2026 dans le gouvernorat de Bizerte, consacrée à l'inspection des derniers préparatifs logistiques et pédagogiques pour la construction et l'aménagement de l'établissement scolaire El Jala en vue de la rentrée scolaire, le ministre a indiqué que la quasi-totalité des manuels scolaires est disponible dans les librairies, à l'exception d'un ou deux titres en cours d'approvisionnement, dont le livre de troisième année primaire qui sera disponible dès demain, mercredi.

Concernant le projet de construction, d'aménagement et d'équipement du collège El Jala à Bizerte Sud, Noureddine Nouri a déclaré au correspondant de la Radio Nationale dans la région que cet établissement fait partie des 23 structures prêtes à accueillir les élèves dès la rentrée.

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Dans nos archives Des scientifiques russes mettent au point des colorants fluorescents qui permettent un diagnostic très précis des maladiesDe son côté, le gouverneur de la région, Salem Ben Yaakoub, a affirmé que ce lycée permettra d'accueillir l'ensemble des élèves de la zone et des délégations avoisinantes, réduisant ainsi la pression exercée sur les établissements scolaires de Bizerte-Ville.

Le collège El Jala comprend 8 salles de classe ordinaires et 8 salles spécialisées, pour une capacité d'accueil comprise entre 500 et 600 élèves.