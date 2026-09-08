Tunisie: Bilan de la Protection civile - Une saison estivale 2026 marquée par un pic de 66 484 interventions

Le colonel Khalil El Mechri a présenté, ce mardi 8 septembre 2026, au siège de l'École nationale de la protection civile à Tunis, le rapport d'activité des unités de secours pour la saison estivale écoulée ainsi que les indicateurs d'urgence des dernières 24 heures. Il en ressort globalement que la saison a été exceptionnelle.

D'emblée, le bilan met en évidence une explosion de 17 % de la sinistralité opérationnelle induite par la succession ininterrompue des anomalies caniculaires ayant contraint le commandement central à décentrer ses camions de casernement et à mobiliser ses réseaux de volontaires régionaux pour sanctuariser le territoire.

Les statistiques consolidées par la direction générale sur la période s'étendant du 1er juin au 6 septembre 2026 valident, en effet, la réalisation d'un volume record de 66 484 interventions sur l'ensemble du territoire tunisien, contre 56 640 opérations comptabilisées au cours de la même plage temporelle de l'année 2025. Sur le terrain, ces interventions ont compris l'exécution de 14 169 manoeuvres d'extinction d'incendies urbains et forestiers, 16 715 opérations d'assistance et de désincarcération routière, 30 396 secours aux personnes hors accidents de la circulation et 2838 missions de présence préventive.

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Pour résorber ce flux continu de sinistres sans saturer les capacités de réaction des casernes, les ingénieurs du commandement ont injecté un renforcement de 10 camions de pompiers issus des gouvernorats épargnés par les feux de biomasse vers les zones sensibles du Nord et ont activé les protocoles d'enrôlement des brigades de volontaires civils de plusieurs districts.

Dans nos archives Report de la grève des agents et cadres de la Société du Sud des ServicesUn juillet en feu

L'analyse mensuelle des indicateurs met justement en relief une dérive thermique sans précédent historique durant la période pivot du mois de juillet 2026, un cycle de crise caractérisé par la centralisation de 23 416 interventions toutes branches confondues, soit une moyenne critique de 756 sorties quotidiennes et un rythme permanent de 32 déploiements par heure.

Le segment de la lutte contre le feu a culminé à un volume mensuel de 5532 extinctions, les équipes de veille ayant dû traiter un rythme d'allumage inédit de 300 départs de feux quotidiens pendant 3 jours consécutifs au coeur de la canicule.

Parallèlement à cette mobilisation sur le front des incendies, la direction générale a déployé un dispositif de surveillance balnéaire dense, articulé autour de 310 postes de vigie côtiers, 127 agents d'encadrement, 1451 maîtres-nageurs sauveteurs, 36 embarcations de secours et 8 motos marines.

Malgré cette infrastructure de sauvetage, le bilan des noyades de la saison estivale 2026 fait tout de même état de 69 décès où le gouvernorat de Nabeul a enregistré la sinistralité la plus lourde de la avec 24 cas de submersion mortelle, des drames humains que les enquêteurs de l'office attribuent de manière majoritaire aux baignades tardives exécutées après 18 heures, une tranche horaire située en dehors des plages d'activation réglementaires des sauveteurs.

Cette pression logistique structurelle subie par les casernes régionales maintient ses indicateurs à un niveau d'alerte élevé au cours des cycles de transition saisonnière de ce début de mois de septembre, comme le confirment les rapports d'exploitation journaliers.

Une journée surchargée

Ceci dit, les brigades territoriales ont enregistré un volume de 582 interventions au cours des dernières 24 heures, une activité opérationnelle continue mesurée entre lundi 6 heures et ce mardi 8 septembre 2026 à 6 heures du matin.

Les sorties d'urgence des camions de premier secours se sont ventilées à raison de 159 déploiements pour des collisions et accidents de la route, 312 assistances médicales à domicile et évacuations sanitaires d'urgence, ainsi que 12 manoeuvres diversifiées de déblaiement.

Le pôle de lutte contre le feu est resté fortement sollicité sur le front des incendies périurbains avec la réalisation de 99 opérations d'extinction de foyers en moins de 24 heures, confirmant la nécessité pour le ministère de l'Intérieur de pérenniser les allocations financières d'urgence afin de moderniser le matériel de traction et de préserver l'aptitude opérationnelle des forces de la protection civile.