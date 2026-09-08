Tunisie: Le climatologue Ameur Bahba dément tout risque de pluies diluviennes au cours des prochains jours

L'enseignant agrégé en géographie et chercheur spécialisé en climatologie et risques naturels, Ameur Bahba, a fermement démenti ce mardi les rumeurs circulant sur l'arrivée imminente de pluies diluviennes ou de vagues de chaleur record. Il a affirmé que la situation météorologique demeurait « tout à fait normale et ordinaire pour cette période de l'année ».

Intervenant sur les ondes de Jawhara FM, le spécialiste a précisé que ces spéculations provenaient de sources non officielles et non qualifiées. Ces dernières se sont appuyées sur des anticipations prématurées et imprécises de modèles météorologiques -- comme le modèle américain -- dont les mises à jour évoluent rapidement. Il a rappelé que les perturbations automnales sont habituelles et apportent des précipitations bénéfiques, parfois soutenues, susceptibles de faire ruisseler certains oueds sans pour autant sortir du cadre naturel.

Dans nos archives Au coeur de l'approche prônée par le Président de la République : Équilibres financiers et mesures fondées sur la justice et l'équitéLe climatologue a indiqué que les instabilités météorologiques débuteront dès jeudi après-midi, favorisées par l'arrivée d'une dépression accompagnée d'une masse d'air frais qui rafraîchira l'atmosphère. Les pluies se concentreront principalement dans les régions du Nord (Nord-Ouest, Nord-Est, Grand Tunis, Nabeul, Bizerte et Zaghouan), avant de s'étendre avec une moindre intensité vers le Sahel (Sousse, Monastir, Mahdia), Kairouan, ainsi que le nord de Sidi Bouzid et Kasserine.

Enfin, l'expert a balayé les craintes d'un coup de chaud pour la rentrée scolaire. Les températures connaîtront au contraire une baisse sensible : elles oscilleront entre 24 et 25 °C sur les hauteurs de l'Ouest, entre 27 et 28 °C dans la plupart des régions, et atteindront des valeurs trentenaires tout à fait de saison dans l'extrême Sud.

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