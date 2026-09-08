Tunisie: Malgré un recul des prêts à l'habitat, hausse des crédits aux particuliers à fin juin 2026

L'encours des crédits bancaires non professionnels accordés aux particuliers par le secteur bancaire tunisien a connu une légère progression au cours du premier semestre 2026. Il s'est établi à 30 milliards et 662 millions de dinars à la fin du mois de juin 2026, contre 30 milliards et 554 millions de dinars en décembre 2025, soit une augmentation d'environ 108 millions de dinars, selon les données publiées dans la note d'informations financières de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) pour le mois de juillet 2026.

Malgré cette légère progression, les crédits bancaires destinés à l'acquisition de logements ont enregistré une baisse notable à la fin du premier semestre de cette année. En revanche, les crédits à l'aménagement du logement ont augmenté, passant de 11 milliards et 267 millions de dinars en décembre 2025 à environ 11 milliards et 348 millions de dinars en juin 2026, soit une hausse de 80,5 millions de dinars.

De même, l'encours des crédits destinés à l'achat de véhicules est passé de 438,6 millions de dinars à 446,1 millions de dinars, enregistrant une hausse d'environ 7,4 millions de dinars. Les autres crédits à la consommation ont également progressé d'environ 125 millions de dinars, passant de 5 milliards et 425 millions de dinars en décembre 2025 à 5 milliards et 550 millions de dinars en juin 2026, soit une augmentation de 2,3 %.

En contrepartie, l'encours des crédits à l'habitat a reculé, passant de 13 milliards et 407 millions de dinars en décembre 2025 à 13 milliards et 304 millions de dinars en juin 2026, soit un repli de 103 millions de dinars.

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Les crédits universitaires ont également diminué, passant d'environ 15 millions de dinars à 13,8 millions de dinars, marquant une baisse de près de 1,2 million de dinars. Ces données de la BCT traduisent une relative stabilité du volume des financements bancaires non professionnels accordés aux particuliers durant les six premiers mois de l'année 2026, avec une évolution contrastée de ses composantes : la hausse des prêts à l'aménagement, à la consommation et à l'automobile a été absorbée par le recul des crédits à l'habitat et des prêts universitaires.

En comparaison avec la même période de l'année précédente (juin 2025 par rapport à décembre 2024), l'encours des crédits avait progressé de 276 millions de dinars. Cela indique que le rythme de croissance est resté plus faible entre décembre 2025 et juin 2026, et ce, malgré la baisse des taux d'intérêt.

Ce ralentissement de l'encours des crédits bancaires durant la période mentionnée s'explique principalement par la capacité d'endettement limitée des Tunisiens. Il convient de rappeler que la Banque Centrale de Tunisie a abaissé son taux directeur de 7,5 % à 7 % à compter du 7 janvier 2026 (soit une baisse de 50 points de base), stabilisant le TMM jusqu'au mois d'août dernier aux alentours de 7 %, dans un contexte de décélération de l'inflation à 5,4 % en août 2026.

Cette baisse du taux directeur devait théoriquement assouplir les conditions d'emprunt, dans la mesure où elle influe sur le coût de financement des banques et, par conséquent, sur le coût de certains crédits accordés aux clients (notamment ceux à taux variable). Cependant, les chiffres de juin 2026 indiquent que cet assouplissement ne s'est pas traduit, au cours du premier semestre, par une expansion significative du total des crédits non professionnels, la croissance de l'encours global ne dépassant pas 0,35 % par rapport à décembre 2025.