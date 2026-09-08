Tunisie: Khaled Kchir à la tête de la 41ème foire internationale du livre de Tunis

8 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère des Affaires Culturelles a annoncé la nomination de Dr Khaled Kchir à la tête de la 41e édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT).

La passation s'est déroulée la veille, lundi, au sein même du ministère. Dr Mohamed Salah Kadri, qui a dirigé la foire au cours des trois dernières éditions, a ainsi cédé sa place au nouveau directeur, Khaled Kchir.

Le communiqué officiel précise que le ministère aspire à maintenir cette dynamique ascendante pour garantir le succès de la 41ème édition, érigeant ainsi le livre en véritable pilier pour aiguiser les talents, nourrir la pensée et éclairer les esprits, au service du rayonnement du secteur intellectuel et littéraire du pays.

Pour rappel, Khaled Kchir cumule de solides états de service en tant qu'historien, professeur universitaire et ancien directeur général de la Bibliothèque nationale de Tunis.

En tant que spécialiste de l'histoire de l'islam médiéval à l'Université de Tunis, il a également joué un rôle de premier plan en mars 2022, en participant activement au lancement de la chaire Hichem Djaït d'histoire et des cultures de l'islam, née d'une initiative conjointe entre l'Université de Tunis et la chaire de l'Institut du monde arabe à Paris.

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