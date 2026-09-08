Tunisie: L'ATUPE appelle à une révision du temps scolaire pour alléger le budget des parents

Le coût de la rentrée scolaire ne saurait être réduit à une simple dépense ponctuelle. C'est le constat dressé ce mardi 8 septembre 2026 par Ridha Zahrouni, Président de l'Association Tunisienne des Parents et des Elèves. S'exprimant à la radio, il a rappelé que ces frais s'inscrivent dans une charge financière annuelle continue, au moment même où les familles subissent de plein fouet l'inflation quotidienne. Entre alimentation, énergie, transport et santé, le budget consacre aux études se réduit comme peau de chagrin, en particulier pour les foyers comptant trois à quatre enfants scolarisés.

À cela s'ajoute une hausse estimée à environ 8 % du prix des fournitures scolaires, un fardeau supplémentaire qui frappe de plein fouet les ménages les plus modestes. Face à cette pression constante, Réda Zahrani appelle les décideurs à adapter les politiques éducatives à la réalité socio-économique du pays.

Une réorganisation logistique pour alléger les charges

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Parmi les leviers d'action évoqués, la réforme du temps scolaire -- dossier en souffrance depuis le Dialogue national sur l'éducation de 2015 -- apparaît prioritaire. Le président de l'association préconise de limiter les déplacements des élèves à un seul aller-retour quotidien. L'aménagement d'espaces d'étude au sein même des établissements durant les heures creuses permettrait d'éviter les retours au domicile en cours de journée, réduisant ainsi les frais de transport et renforçant la sécurité des jeunes.

Sur le plan organisationnel, le Président de l'association suggère d'allonger l'année scolaire de 33 à 36 semaines. Selon lui, cette augmentation de 10 % du temps d'apprentissage permettrait d'optimiser le système sans nécessiter d'investissements lourds dans de nouvelles infrastructures ou d'embauches massives. Il plaide également pour une flexibilité horaire accordée aux établissements selon les spécificités locales, avec la possibilité de débuter les cours dès 7 heures du matin là où cela s'avère nécessaire.

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Sur le plan pédagogique, l'association alerte contre le surmenage des plus jeunes, souvent surchargés par des programmes denses et le recours précoce aux cours particuliers. L'école primaire doit constituer le socle irréductible de toute réforme, en se concentrant prioritairement sur l'acquisition solide des fondamentaux : la lecture, l'écriture et le calcul.

Enfin, Ridha Zahrouni a rappelé que la réussite d'une réforme se mesure à ses résultats sur le terrain et non au volume des investissements engagés. Il invite l'État à s'attaquer aux causes profondes du décrochage scolaire et du recours à l'enseignement parallèle. C'est en renforçant l'efficacité de l'école publique sur les savoirs de base que le besoin de cours particuliers s'estompera naturellement.