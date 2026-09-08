Togo: Dynamique confirmée

8 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

L'activité économique a progressé de 3,8 % au premier trimestre 2026, par rapport à la même période de l'année précédente, selon les données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED), rapportées mardi par Le Médium.

Ce taux de croissance confirme la dynamique positive de l'économie togolaise, portée par les différents secteurs d'activité.

Il traduit la poursuite des efforts de diversification économique et de consolidation des filières porteuses, dans un contexte régional marqué par des défis persistants, notamment en matière d'approvisionnement énergétique et de fluctuation des cours des matières premières.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.