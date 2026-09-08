Togo: Des jeunes engagés

Le gouvernement, en collaboration avec la Fondation Konrad-Adenauer-Stiftung, a annoncé mardi le lancement d'une nouvelle initiative destinée à renforcer la formation civique des jeunes.

Le programme vise à consolider les capacités des jeunes déjà engagés, au sein d'associations, d'organisations de jeunesse ou de partis politiques, et à favoriser leur participation active à la vie citoyenne et démocratique. Il leur offrira l'opportunité de développer leur leadership et leurs compétences afin de devenir de véritables acteurs de changement au sein de leurs communautés.

Les autorités annoncent l'ouverture prochaine de concertations nationales, destinées à approfondir les connaissances des jeunes sur la gouvernance démocratique et les droits humains.

Le programme prévoit également une plateforme d'échange et de partage d'expérience entre experts et jeunes leaders, avec l'ambition de susciter des initiatives citoyennes à impact communautaire.