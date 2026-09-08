Afrique de l'Ouest: Ouagadougou - Coup d'envoi des deuxièmes Jeux de l'AES

Les deuxièmes Jeux de la Confédération des États du Sahel (JAES) sont officiellement ouverts le lundi 8 septembre 2026, à Ouagadougou. Au Palais des Sports de Ouaga 2000, la cérémonie a été présidée par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, représenté par le président de l'Assemblée législative du Peuple, le Dr Ousmane Bougouma.

La ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Annick Lydie Djouma Pikbougoum/Zingué Ouattara, a donné lecture du discours du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, également président de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel (AES), marquant ainsi le lancement officiel de cette première édition. « Qu'un athlète burkinabè gagne, qu'un athlète malien gagne ou qu'un athlète nigérien gagne, c'est notre jeunesse commune qui gagne. Car désormais, au-delà de nos frontières, nous avons un destin commun à construire », a-t-elle laissé entendre.

Au total, 376 athlètes, accompagnés de 164 encadreurs et officiels, du Burkina Faso, du Mali et du Niger, prennent part à ces jeux. Prévus du 7 au 16 septembre, ces Jeux proposeront au public 10 journées de compétition réparties sur 8 sites. 12 disciplines sont inscrites au calendrier : football, handball, lutte, boxe, taekwondo, judo, athlétisme, karaté, cyclisme, kung-fu et tir à l'arc, auxquels s'ajoute un tournoi de football.

Au-delà de la compétition sportive, ces Jeux se veulent surtout un espace de fraternité, de rencontre et de rapprochement entre les peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Ils traduisent également la volonté des trois pays de construire ensemble un espace confédéral fondé sur la solidarité et le vivre-ensemble.

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