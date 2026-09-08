Sénégal: 500 000 logements et quatre nouveaux hôpitaux - Le grand pari social du gouvernement

Dans sa Déclaration de politique générale (DPG), présentée ce mardi 8 septembre devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô a également accordé une place importante aux secteurs qui touchent directement aux conditions de vie des populations : le logement, la santé et la production de médicaments.

500 000 logements à l'horizon 2035

Le premier grand programme concerne l'accès au logement et le renouvellement urbain. L'objectif affiché est ambitieux : atteindre 500 000 logements à l'horizon 2035.

Cette politique intervient dans un contexte marqué par un déficit estimé à 300 000 unités, dont près de la moitié serait concentrée dans la région de Dakar. Au-delà de la construction de logements, le programme entend également répondre aux défis liés à l'urbanisation rapide et à la transformation des espaces urbains.

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Le logement est ainsi présenté comme une question sociale majeure, mais également comme un secteur susceptible de stimuler l'activité économique et de générer des emplois.

Quatre nouveaux hôpitaux régionaux

La santé constitue le deuxième grand axe de ce volet social. Le gouvernement prévoit un programme hospitalier régional accompagné d'une mise à niveau des plateaux techniques, avec l'ambition de rapprocher progressivement le Sénégal des standards internationaux en matière d'accès aux soins.

Le diagnostic dressé dans la DPG met en évidence les insuffisances actuelles du système hospitalier. Le pays compte environ un lit d'hôpital général pour près de 2 600 habitants et un lit de réanimation pour 147 000 habitants.

Face à cette situation, la construction de quatre nouveaux hôpitaux régionaux de niveau 3 a été érigée en priorité stratégique. Ces établissements, d'une capacité de 350 lits chacun, doivent être implantés à Saint-Louis, Ziguinchor, Mbour et Kaolack.

Le gouvernement prévoit de recourir à de grands partenariats public-privé pour la réalisation de ces infrastructures, qui devraient constituer les premiers PPP d'envergure dans le secteur de la santé.

Vers une souveraineté pharmaceutique

Le troisième chantier concerne la souveraineté pharmaceutique. Le gouvernement ambitionne de développer un véritable cluster pharmaceutique afin d'augmenter significativement la production locale de médicaments.

L'objectif annoncé est de faire passer la part de la production locale de 15 % à 50 % d'ici à 2035, afin de réduire la dépendance du pays aux importations et de renforcer sa capacité à répondre à ses besoins sanitaires.

À travers ces trois programmes, exposés par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô dans sa Déclaration de politique générale, le gouvernement entend faire des projets catalytiques un instrument d'amélioration concrète du quotidien des Sénégalais.

L'accès à un logement décent, le renforcement de l'offre hospitalière et le développement de la production locale de médicaments apparaissent ainsi comme trois dimensions d'une même ambition : faire de la transformation économique un levier direct de progrès social.