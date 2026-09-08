Soudan: Qatar réaffirme son soutien à l'unité et à l'intégrité territoriale du pays

Genève — L'État du Qatar a réaffirmé sa position constante en faveur de l'unité du Soudan, de son intégrité territoriale et du droit de son peuple à vivre dans la dignité, la sécurité et la stabilité. Doha a exprimé sa profonde inquiétude face à la poursuite du conflit armé, qui a infligé des souffrances sans précédent au peuple soudanais.

Cette position a été exprimée dans une déclaration prononcée par la Dre Hind Abdulrahman Al-Muftah, représentante permanente du Qatar auprès de l'Office des Nations unies à Genève, lors du dialogue interactif sur le Soudan tenu dans le cadre de la 63e session du Conseil des droits de l'homme.

La représentante qatarie a condamné sans équivoque toutes les violations commises dans le contexte du conflit armé et souligné la nécessité de respecter le droit international humanitaire, notamment l'interdiction de cibler les civils et les infrastructures civiles.

Elle a indiqué que Qatar Charity avait alloué environ 18 millions de riyals qataris, soit près de 5 millions de dollars, à l'aide humanitaire au Soudan en 2026, couvrant les besoins liés au déplacement, à l'alimentation, à la santé, à l'hébergement, à l'eau et aux services essentiels.

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Mme Al-Muftah a enfin appelé à un dialogue inclusif et à des négociations sous conduite soudanaise, en vue d'un accord global et d'une paix durable.