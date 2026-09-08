Soudan: 980 Soudanais quittent le Caire rentrant au pays

Le Comité Al-Amal pour le retour volontaire a organisé, lundi, le départ de 20 bus transportant 980 ressortissants soudanais depuis Le Caire vers le Soudan. Les bus sont partis de la zone d'Al-Matba'a, à Fayçal, ainsi que de la place Al-Aziziyah, à Abdeen.

Le président du Comité des transports, Maher Al-Zein, a déclaré que les opérations de retour se poursuivront au profit de tous les Soudanais désireux de regagner leur pays depuis l'Égypte.

Il a ajouté que le départ des enseignants et des élèves de l'enseignement général débutera jeudi prochain, afin de leur permettre de rejoindre la nouvelle année scolaire.

M. Al-Zein a appelé les voyageurs à respecter les limites de poids fixées pour les bagages, afin d'éviter l'encombrement. Il a également exprimé l'espoir que les passagers respectent les horaires de départ établis par le Comité.