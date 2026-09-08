Soudan: Le Comité supérieur pour le retour volontaire approuve le cadre général de la stratégie nationale et du fonds de reintegration

Le ministre des Ressources humaines et de la Protection sociale, Moatasim Ahmed Saleh, a présidé la troisième réunion du Comité national supérieur pour le retour volontaire et la réintégration. Il a souligné le passage de la phase de mise en place des mécanismes de travail à celle de l'élaboration d'un programme national intégré.

La réunion a examiné les rapports et plans des comités techniques, ainsi que les réalisations et les difficultés rencontrées. Elle a approuvé le cadre général de la stratégie nationale de retour volontaire et de réintégration, qui prévoit un dispositif allant du recensement, de l'enregistrement et du transport à l'accueil, à la protection sociale, à la réintégration économique et à la stabilité durable.

Les rapports et le cadre stratégique seront soumis au Comité de suivi et d'évaluation afin de finaliser la stratégie nationale avant son adoption lors de la prochaine réunion.

Le Comité a également validé le cadre général du Fonds de retour volontaire et de réintégration. Le Comité du financement et de la mobilisation des ressources a été chargé de finaliser ses aspects juridiques et financiers, sa gouvernance et ses sources de financement.

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Le ministre a insisté sur l'objectif d'un retour volontaire, sûr et digne, associé à l'accueil, à la réintégration, au relèvement et à la reconstruction du pays.