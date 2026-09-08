Niger: Les questions demeurent après l'interpellation de l'ancien ministre de la Défense Kalla Moutari

Au Niger, Kalla Moutari est à la gendarmerie, dans la capitale Niamey. Une semaine après l'interpellation de l'ancien ministre de la Défense de 62 ans entre 2016 et 2019 dans la région de Maradi, aucune communication officielle n'a pour l'instant été faite sur son cas. Des questions demeurent quant aux raisons ayant conduit à son interpellation, survenue dans un contexte de tensions suite à la violente mutinerie de Niamey.

L'ancien ministre nigérien de la Défense, Kalla Moutari, interpellé le 1eᣴ septembre 2026, se porte bien, selon plusieurs sources. Il se trouve actuellement à la gendarmerie, à Niamey.

Kalla Moutari se trouvait à Dakoro, dans la région de Maradi, quand il a été emmené par des véhicules de la gendarmerie. C'était il y a une semaine, dans l'après-midi, trois jours après la violente mutinerie qui a secoué la capitale du pays. À ce jour, les sources que nous avons pu joindre affirment ignorer les raisons de son interpellation.

Déjà arrêté en 2023, puis libéré en 2025

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Figure bien connue de la vie politique nigérienne et du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS), Kalla Moutari a été député, puis ministre de la Défense sous la présidence de Mahamadou Issoufou. En 2023, il avait été arrêté à la suite du coup d'État qui a porté Abdourahamane Tiani et le Conseil national de sauvegarde de la patrie (CNSP) au pouvoir.

Il avait été libéré au mois d'avril 2025, en même temps qu'une cinquantaine d'autres personnes, dont plusieurs ministres du régime renversé, comme l'avaient recommandé les assises nationales tenues deux mois plus tôt, « au nom du pardon et de la réconciliation entre Nigériens ».