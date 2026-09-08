Bénin: Le BIIC atteint un niveau record alors que la remontée du BRVM stimule les valeurs bancaires

La Banque internationale pour l'industrie et le commerce du Bénin (BRVM : BICB) a atteint un niveau record au cours de la semaine qui s'est terminée le 4 septembre, les investisseurs ayant fait grimper les valeurs bancaires sur l'ensemble de la BRVM. Le titre BICB a gagné 22,35 % pour clôturer à 10 400 FCFA après avoir atteint ce même niveau en cours de semaine, son cours le plus élevé depuis son introduction en bourse.

Cette hausse s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle semaine solide pour la bourse régionale. L'indice composite de la BRVM a progressé de 3,50 % pour atteindre un record de 548,60 points, tandis que l'indice principal de la BRVM a gagné 5,46 % à 405,70. Le BRVM 30 a progressé de 3,49 % et le BRVM Prestige de 1,85 %. La capitalisation boursière a augmenté de 3,50 % pour atteindre 21 154,75 milliards de FCFA, tandis que le volume des échanges a bondi de 79,49 % pour s'établir à 14,18 milliards de FCFA.

Les valeurs financières ont été parmi les principaux moteurs de cette remontée. Coris Bank International Burkina Faso a gagné 13,01 % à 33 450 FCFA, BICICI a progressé de 11,88 % à 33 005 FCFA et ETI Togo a avancé de 9,23 % à 71 FCFA. La bonne tenue du secteur a permis aux services financiers de progresser de 5,58 % au cours de la semaine.

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La hausse de BIIC vient s'ajouter à une année déjà solide. Le titre affiche une hausse de 109,05 % depuis le début de l'année 2026 et de 99,42 % au cours des 12 derniers mois. Cette progression témoigne d'une demande soutenue pour les valeurs bancaires, les investisseurs recherchant des entreprises présentant une croissance des bénéfices, un potentiel de dividendes et une exposition aux marchés du crédit en expansion dans la région de l'UEMOA.

Le marché dans son ensemble est également resté ferme, avec 31 titres en hausse contre 13 en baisse. Africa Global Logistics Côte d'Ivoire a enregistré la deuxième meilleure performance hebdomadaire, avec une hausse de 16,55 % à 3 205 FCFA. Du côté des perdants, Bernabé Côte d'Ivoire a reculé de 5,43 %, Palmci a perdu 4,26 % et Tractafric Motors Côte d'Ivoire a chuté de 3,12 %.

Points clés à retenir

Le record atteint par BIIC est significatif, car il montre que la remontée de la BRVM n'est pas uniquement portée par quelques grandes capitalisations défensives. Les valeurs bancaires jouent désormais un rôle plus important dans la progression du marché, et BIIC en est l'un des exemples les plus évidents. Avec une hausse de 109,05 % depuis janvier, le titre a plus que doublé cette année, ce qui le place parmi les valeurs les plus performantes de la bourse.

Une telle évolution reflète généralement un ensemble d'attentes des investisseurs : des bénéfices plus solides, une demande de crédit en hausse et un intérêt pour les banques en tant que bénéficiaires directs de l'activité économique dans toute la région de l'UEMOA. Le fait que Coris Bank, BICICI et ETI Togo aient également progressé au cours de la même semaine confirme l'idée que les investisseurs se tournent vers les valeurs financières plutôt que de se concentrer sur un seul titre.

Pour la BRVM, cela revêt une importance particulière, car les banques représentent une part importante de la capitalisation boursière et de l'activité de négociation. Si les valeurs financières continuent de progresser, elles pourront continuer à soutenir les principaux indices. Le risque est que les cours grimpent plus vite que les fondamentaux. La configuration technique de la BIIC peut encore sembler solide, mais après une hausse aussi brutale, les investisseurs examineront de plus près les bénéfices et les dividendes pour voir s'ils justifient cette nouvelle valorisation.