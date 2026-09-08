Nigeria: ADNOC envisagerait de prendre une participation dans la raffinerie Dangote dans le cadre de son expansion mondiale

Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) est en pourparlers en vue d'acquérir des participations dans des activités de raffinage au Nigeria et en Thaïlande, alors que le producteur public cherche à élargir sa clientèle pour son pétrole brut et à renforcer son rôle dans le négoce de carburants. Les discussions portent notamment sur la raffinerie nigériane Dangote Petroleum Refinery et sur des raffineries exploitées par des filiales de la société thaïlandaise PTT.

Un accord avec PTT pourrait prévoir que l'ADNOC fournisse du brut à ces raffineries et reçoive en échange des carburants raffinés qu'elle pourrait revendre à d'autres acheteurs. Ce montage permettrait à l'ADNOC de trouver des débouchés pour son brut tout en augmentant le volume d'essence, de diesel et d'autres produits disponibles pour ses activités de négoce. Les discussions restent confidentielles et ne déboucheront pas nécessairement sur des transactions.

Au Nigeria, l'ADNOC négocie un investissement dans les activités de raffinage de Dangote, alors que la société prépare la plus grande introduction en bourse d'Afrique. Dangote a signé le 7 septembre les documents d'offre en vue de la vente de 4,1 milliards d'actions au prix unitaire de 525 ₦. L'offre, prévue du 14 septembre au 13 octobre, pourrait permettre de lever environ 2 150 milliards de nairas, soit 1,63 milliard de dollars, avant toute émission d'actions supplémentaires.

Dangote prévoit d'utiliser ces capitaux pour doubler la capacité de sa raffinerie de Lagos, la faisant passer de 700 000 barils par jour à 1,4 million d'ici 2029. Le coût de cette extension est estimé à environ 14,3 milliards de dollars. La raffinerie a enregistré un bénéfice après impôts de 1,82 milliard de dollars au premier semestre 2026, après une perte de 476 millions de dollars en 2025.

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Pour l'ADNOC, un tel investissement s'inscrirait dans le prolongement d'une stratégie qui inclut déjà le négoce de pétrole brut en Afrique et la vente de carburants sur des marchés tels que le Kenya et l'Éthiopie. L'entreprise se diversifie également en dehors de la production pétrolière grâce à des actifs dans les secteurs du gaz, des produits chimiques et de la vente au détail de carburants sur plusieurs marchés.

Points clés à retenir

Une participation dans Dangote apporterait à l'ADNOC bien plus qu'une simple augmentation de ses ventes de pétrole brut : une présence au sein de l'une des plus grandes entreprises africaines de production de carburants. L'ADNOC produit d'importants volumes de pétrole brut aux Émirats arabes unis, mais souhaite exercer un contrôle accru sur le lieu de traitement de ce pétrole et sur les modalités de commercialisation des carburants qui en résultent.

Dangote répond à ces deux exigences. Son usine de Lagos peut traiter 700 000 barils par jour, exporte ses produits vers l'Afrique et l'Europe et prévoit de doubler sa capacité pour atteindre 1,4 million de barils par jour. Cette expansion nécessitera davantage de pétrole brut, ce qui ferait d'un producteur tel qu'ADNOC un partenaire d'approvisionnement potentiel, en plus d'être un actionnaire.

Le moment choisi est également important, car Dangote procède à son introduction en bourse tout en recherchant des capitaux pour financer son expansion de 14,3 milliards de dollars. Un investissement d'ADNOC pourrait apporter un investisseur institutionnel supplémentaire et créer une relation d'approvisionnement en pétrole brut à long terme, même si le Nigeria souhaite que la raffinerie traite davantage de pétrole national. Pour l'ADNOC, des discussions similaires avec la PTT montrent que la stratégie ne se limite pas à l'Afrique.

La société met en place un réseau lui permettant de fournir du pétrole brut, de détenir des participations dans des raffineries et de commercialiser les carburants qu'elles produisent. Cela pourrait réduire sa dépendance vis-à-vis de sa raffinerie de Ruwais aux Émirats arabes unis et lui donner davantage de contrôle sur les marges tout au long de la chaîne de valeur pétrolière.