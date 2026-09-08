Angola: Le pays donne son feu vert à l'offre publique d'achat sur une filiale de la Standard Bank, alors que l'État cède une participation de 34 %

L'Angola a approuvé la vente d'une participation de 34 % dans la Standard Bank de Angola, ouvrant ainsi la voie à l'introduction en bourse de l'établissement sur la place boursière BODIVA du pays. La Commission des marchés financiers a approuvé une offre portant sur 4,76 millions d'actions détenues par l'État ; les souscriptions se dérouleront du 11 au 25 septembre et les négociations devraient débuter le 30 septembre.

Les actions seront proposées à un prix compris entre 41 220 et 50 000 Kz chacune. À ces prix, la participation de 34 % représenterait une valeur comprise entre 196,2 milliards et 238 milliards de Kz. L'ensemble des 14 millions d'actions de la Standard Bank de Angola sera admis à la cotation, ce qui conférera à la banque une valeur de marché comprise entre 577,1 milliards et 700 milliards de kwachas, selon la fourchette de l'offre.

Le groupe Standard Bank, qui détient 51 % de l'établissement de crédit angolais, dispose d'un droit de préemption sur 3,36 millions d'actions, soit 24 % supplémentaires de la banque. Les 1,4 million d'actions restantes, représentant 10 %, seront proposées au public. Si Standard Bank exerce l'intégralité de son droit de souscription, sa participation passerait à 75 %, tandis que l'État angolais conserverait 15 %.

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Le gouvernement a acquis sa participation actuelle de 49 % après avoir saisi les actions détenues auparavant par l'homme d'affaires Carlos São Vicente. Cette vente s'inscrit dans le cadre du programme de privatisation angolais PROPRIV, grâce auquel le gouvernement réduit la participation de l'État dans les entreprises et met davantage d'actifs à la disposition du marché des capitaux national.

Cette introduction en bourse viendra s'ajouter à celles de la Banco Angolano de Investimentos et de la Caixa Geral Angola sur le marché BODIVA. Elle permettra également aux investisseurs locaux et étrangers d'accéder à un établissement bancaire contrôlé par le Standard Bank Group, le plus grand groupe bancaire d'Afrique en termes d'actifs.

Points clés à retenir

La structure de la vente revêt une importance particulière, car seuls 10 % de Standard Bank de Angola seront proposés au public, bien que l'opération soit présentée comme une offre publique de 34 %. Le groupe Standard Bank dispose d'un droit de préemption sur 24 %, ce qui pourrait faire passer sa participation de 51 % à 75 %.

L'État conserverait 15 %, laissant 10 % aux investisseurs privés si l'offre se déroulait comme prévu. Cela signifie que la cotation en bourse permettra d'établir un cours de marché pour l'ensemble de la banque, mais qu'elle pourrait débuter avec un flottant plus restreint que ne le laisse supposer le chiffre de 34 % annoncé.

Dans le haut de la fourchette de prix, Standard Bank de Angola serait valorisée à environ 700 milliards de kwachas, tandis que la tranche réservée au public permettrait de lever environ 70 milliards de kwachas. Cette opération s'inscrit également dans la volonté de l'Angola de recourir à la BODIVA pour ses privatisations plutôt que de s'en remettre uniquement à des ventes directes d'actifs.

Un plus grand nombre de sociétés cotées peut offrir aux fonds de retraite, aux assureurs et aux ménages davantage de possibilités d'investissement, tout en aidant le gouvernement à valoriser les participations de l'État. Le prochain test portera sur la demande pour la tranche publique de 10 % et sur l'évolution des échanges après le 30 septembre.

Une cotation en bourse peut élargir le marché actions angolais, mais son impact sur la liquidité dépendra du nombre d'actions qui resteront disponibles pour les investisseurs après que le Standard Bank Group aura exercé ses droits.