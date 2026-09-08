Guinée: Vers un report du procès de l'ex-magistrat Algassimou Diallo?

En Guinée, les avocats de l'ex-magistrat Algassimou Diallo ont pu échanger avec lui à deux reprises, ce lundi 7 septembre. Soupçonné d'avoir échangé avec l'ancien Premier ministre et opposant Cellou Dalein Diallo, le juriste est poursuivi pour provocation à la discrimination, à la haine, à la violence et association de malfaiteurs. Les avocats se sont offusqués du transfert de leur client à la prison de Macenta, à 700 kilomètres de Conakry, alors qu'une audience est prévue mardi 15 septembre.

Sans contact, depuis vendredi 4 septembre, le collectif des avocats a indiqué avoir pu échanger au téléphone avec Algassimou Diallo.

L'appel, qui a été autorisé par la direction du centre de détention de Macenta, a duré 3 minutes. Selon nos informations, le juriste a réaffirmé son innocence, réfuté toutes les accusations contre lui, notamment des contacts avec Celou Dalein Diallo et conclu qu'il se battrait pour ses droits.

Dans la foulée, un avocat qui réside dans la région a pu lui rendre visite. Algassimou Diallo a indiqué qu'il a été transféré de la prison de Coyah, dans la nuit de vendredi à samedi, les yeux bandés, sans ses lunettes, sans ses médicaments et qu'il a craint pour sa vie, tout au long du trajet.

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Les avocats qui le défendent, ils sont désormais huit, n'ont, par contre, aucune information, sur sa présence, pourtant obligatoire en matière criminelle, à l'audience prévue ce mardi, à midi, à Conakry, audience devant la Cour suprême, à la suite de l'appel des avocats qui ont demandé un renvoi du procès, au mois d'octobre, pour permettre à Algassimou Diallo de préparer sa défense.