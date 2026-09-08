Congo-Kinshasa: Mabalo Lokela, instituteur zaïrois et «cas index» officiel de la première épidémie d'Ebola, mourait il y a 50 ans

Alors que la République démocratique du Congo connaît actuellement la pire épidémie d'Ebola de son histoire, le premier patient identifié comme porteur du virus est mort il y a 50 ans jour pour jour au nord de ce que l'on appelait le Zaïre. À l'époque, chercheurs congolais et internationaux s'étaient démenés pour identifier ce nouveau virus afin d'endiguer l'épidémie, qui s'était finalement éteinte d'elle-même.

Été 1976. Mabalo Lokela termine ses deux semaines de vacances dans la région de l'Équateur, au nord de ce que l'on appelait encore le Zaïre, qu'il vient d'arpenter avec six autres compagnons. Au fil d'une route accidentée, bordée par la densité de la forêt équatoriale, le convoi se stoppe dans les localités de Kotakoli, Yakoma, Wapinda ou encore Abumombanzi.

C'est proche de cette dernière que, après douze jours de route, ils profitent du marché local pour acheter un singe et une antilope que sa femme fera bouillir. Avant de passer à table, quelques dizaines de kilomètres avant de rejoindre la mission catholique de Yambuku où il enseigne, Mabalo Lokela franchit une dernière fois la rivière Ebola.

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Quatre jours après son retour, le 26 août, ce directeur de l'école de Yambuku se présente à l'hôpital installé par les soeurs belges de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur de Gravenwezel. Il est fiévreux. Le paludisme étant endémique dans la région, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, l'homme de 44 ans reçoit une injection de chloroquine.

« Sa fièvre a rapidement disparu et sa température est restée normale jusqu'à la date du 1er septembre, date à laquelle il a de nouveau présenté une fièvre de 39,2°C », informe un rapport d'une mission internationale publié en 1978. De nouveaux symptômes apparaissent : « Il est admis à l'hôpital de Yambuku le 5 septembre avec des saignements gastro-intestinaux », continue le rapport. Mabalo Lokela meurt le 8 septembre 1976. Il demeure le « cas index », le premier mort socialement connu de la maladie à virus Ebola qui, elle, est encore inconnue à l'époque.

On ne saura jamais si l'antilope en fut la cause. Mais sa femme, ainsi que l'un de ses enfants, qui avaient consommé la viande de brousse, tombent à leur tour malade. Très vite, de nouveaux cas suspects occupent les lits de la structure médicale, dont des femmes enceintes et des personnes ayant participé aux funérailles de l'instituteur. Dans son rapport en date du 19 septembre, le docteur Ngoï Mushola, médecin chef de la zone de Bumba où se trouve Yambuku, relate les fortes fièvres des patients, leurs fortes fatigues, les douleurs gastriques et les « vomissements de sang le plus souvent digéré ».

Serait-ce le paludisme ? Une fièvre typhoïde ou la fièvre jaune ? Au 16 septembre, le Dr. Ngoï recensait 13 cas hospitalisés, dont 9 morts parmi lesquels figuraient une femme enceinte, une fillette de sept ans la soeur Béata, d'origine belge, ainsi que « six autres cas décédés en dehors de l'hôpital ». De peur d'être contaminés dans la structure, certains fuient, pour se faire soigner chez des tradipraticiens.

« Au moins neuf autres cas ont été recensés au cours de la première semaine de septembre, tous chez des personnes qui avaient reçu un traitement pour d'autres pathologies à la consultation externe de l'hôpital de Yambuku », conclut les experts d'une mission internationale. On apprendra plus tard que, équipé de cinq seringues par jour simplement lavées à l'eau chaude avant d'être réutilisées, l'hôpital de Yambuku a été le lieu de la propagation du virus.

Une maladie mystérieuse qui touche sans distinction

« On disait qu'il s'agissait d'une maladie mystérieuse parce qu'elle ne répondait pas aux antibiotiques à large spectre ni aux antipaludéens », se souvient le professeur Jean-Jacques Muyembe, l'un des premiers à s'être rendu à Yambuku, « le personnel médical était touché, il mourait et une soeur belge était décédée ce qui voulait dire que c'était grave », continue-t-il. Alors âgé de 34 ans, il embarque à bord d'un avion C130 au côté d'un épidémiologiste, le Dr. Omombo, colonel au sein de l'armée zaïroise. Leur mission : « Entreprendre une enquête épidémiologique en vue de déterminer la cause d'une épidémie meurtrière », peut-on lire sur leur rapport.

« On pensait au début qu'il s'agissait de la fièvre jaune ou de la fièvre typhoïde », se remémore le professeur. Arrivés à Yambuku dans la soirée, lui et son collègue sont accueillis par les soeurs en charge de l'hôpital. Elles leur font le récit des dernières journées écoulées. « C'était difficilement compréhensible, il y avait beaucoup de morts, le personnel de la structure était atteint... », développe celui qui est aujourd'hui de toutes les ripostes contre la maladie. Sitôt descendu de sa Jeep, il se rend dans le dispensaire de Yambuku, un « hôpital vide ». Seule une mère et son bébé, fébrile, occupent un lit. « Malheureusement le petit est décédé le lendemain, ainsi que trois infirmiers, à domicile », souffle-t-il 50 ans plus tard.

Les prélèvements sur des personnes décédées et vivantes - comme sur un infirmier infecté nommé Sukato Mandzomba, l'un des premiers survivants aujourd'hui laborantin dans le village - sont faits le lendemain matin. Certains cas suspects sont auscultés. « Pour moi il s'agissait de la typhoïde donc je n'étais vraiment pas inquiet », relativise Jean-Jacques Muyembe. Les tests et échantillons sont prélevés à main nue, malgré les épanchements inhabituels de sang. Il pause : « Cela m'avait quand même fait tiquer. » Il se lave les mains, régulièrement, tout le temps. Face à un virus transmissible au contact de fluides infectés, « je crois que c'est ça qui m'a sauvé ».

Les patients reviennent timidement ce 24 septembre. Les deux enquêteurs du ministère de la Santé zaïrois ont amené des caisses de médicaments. Leur présence rassure... un temps seulement. La mission est écourtée. Les échantillons doivent être examinés à Kinshasa, où même ailleurs et une nouvelle soeur tombe malade. Tous trois, accompagnés d'une deuxième religieuse et d'un père, sautent dans le premier avion, direction la capitale.

Les jours qui ont suivi seront une grande source de stress pour le professeur Muyembe. Alors qu'il apprend la mort de la soeur Myriam, son assistant lui passe un coup de téléphone lui disant qu'il développe des symptômes. « À partir de ce moment-là, j'ai commencé à compter mes heures et mes jours et à prendre ma température matin et soir », raconte l'homme âgé de 84 ans aujourd'hui. Son assistant médical ne survivra pas non plus. « C'était vraiment un drame pour moi ».

Mission internationale

À des milliers de kilomètres de Yambuku, la rumeur d'une maladie inconnue qui se propage commence à résonner contre le carrelage froid des laboratoires européens et américains. Le 11 octobre, le médecin Pierre Sureau spécialiste de la rage au sein de l'Institut Pasteur, à Paris, reçoit des échantillons envoyés par l'ambassade de France à Kinshasa. « Sous l'action du réchauffement, l'un des tubes se fend », raconte le docteur dans son journal de bord, « l'importance potentielle de cet accident ne me sera révélée que quelques semaines plus tard. » Appelé par ses collègues de l'Organisation mondiale de la Santé dans la foulée, il s'envole pour le Zaïre le lendemain pour participer à une mission de recherche internationale.

Chercheurs étrangers et congolais se rencontrent. Les spéculations abondent autant que les bouteilles de bière « primus » tombent dans l'attente du départ dans le foyer de l'épidémie. Les résultats des premiers tests arrivent depuis les laboratoires d'Anvers, en Belgique, et du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), à Atlanta. Le mystérieux virus se dévoile peu à peu. Il prend la forme d'un filovirus, à l'instar de Marburg, découvert près d'une décennie plus tôt et également membre de la famille des fièvres hémorragiques. Problème, manifestations cliniques diffèrent entre les deux virus.

Le 20 octobre, date d'arrivée de la mission, 38 personnes sont décédées à Yambuku, sur les 300 qui vivaient sur la mission. Sur place, les communautés se sont organisées. Une quarantaine a été mise en place à la fin du mois de septembre. Le cordon sanitaire autour du foyer et des autres villes touchées est renforcé. « Un cordon sanitaire matérialisé par une bande à pansement blanche qui, accrochée à quelques piquets et arbustes, délimité le terrain autour de la maison des soeurs avec une pancarte : "Ne pas entrer, pour appeler les soeurs, sonnez la clochette" », écrit le Dr. Pierre Sureau dans ses mémoires. La première forme de centre de traitement d'Ebola né avant même que son nom soit connu.

L'équipe de chercheurs reste près d'un mois dans la région, alors que le nombre de cas ne fait que décroître. « Finalement, les gens se connaissaient et ils se sont eux-mêmes protégés », observe le professeur Muyembe, « lorsque l'équipe est arrivée, nous étions presque à la queue de l'épidémie. » La dernière personne identifiée comme malade meurt le 5 novembre dans le village de Bongulu II, à 30 km de Yambuku. Au total, près de 280 personnes ont péri, avec un taux de létalité de 88%.

Quant à Yambuku, hors de question que le nouveau virus porte le nom du village pour des questions de stigmatisation. « L'hôpital n'a pas changé par rapport à mes souvenirs, même s'il accueille beaucoup moins de patients alors qu'il dispose maintenant d'un médecin compétent. La raison principale qui fait que les gens s'en tiennent éloigné est le manque de médicament à bas prix », notait le Dr. Peter Piot, également membre de la mission, dans un article publié dans le Financial Times. La rivière proche de la mission catholique, là où nombre de chauve-souris et autres animaux viennent s'abreuver, lui donnera finalement son nom : Ebola, à savoir « eau blanche ».