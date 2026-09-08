Afrique: Migrants africains expulsés des États-Unis - Une ONG dénonce «le silence» du Cameroun et «interpelle l'UA»

8 Septembre 2026
Radio France Internationale

Le Mandela Center International (MCI) dénonce la « traite des migrants déportés des USA vers le Cameroun » et « interpelle l'Union africaine » sur cette « traite des êtres humains ». Selon cette ONG, « 36 personnes originaires de 9 pays africains » au total ont été transférées sur le sol camerounais en vertu « d'un accord litigieux entre Washington et Yaoundé ».

Au Cameroun, l'organisation de défense des droits humains Mandela Center International (MCI), dans un communiqué daté du 7 septembre 2026, dénonce « le silence complice » des autorités et interpelle l'Union africaine (UA) au sujet des déportations de demandeurs d'asile africains par les États-Unis vers des pays tiers comme le Cameroun.

Selon Jean-Claude Fogno, Secrétaire exécutif permanent du MCI, à ce jour 36 personnes originaires de neuf pays africains (Angola, Éthiopie, Ghana, Kenya, Maroc, RDC, Sénégal, Sierra Leone et Zimbabwe) ont été transférées vers le Cameroun depuis janvier, dans quatre vols distincts - arrivés respectivement les 15 janvier, 16 février, 29 avril, 27 mai - dans le cadre d'un accord passé avec Washington.

« Nous exigeons la poursuite des procédures d'asile »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Ces personnes n'ont ni document d'identité, ni statut légal clair, et ces personnes sont soumises à des restrictions de déplacement, affirme-t-il au micro d'Amélie Tulet. Et nous sommes d'autant plus inquiets parce que, parmi ces personnes, il y en a cinq qui ont regagné leur pays malgré des risques de tortures, notamment deux femmes marocaines. Il y a également un Sénégalais qui a été obligé de rentrer dans son pays malgré les risques de représailles liés à son homosexualité ».

Il poursuit : « Nous demandons que l'État du Cameroun puisse garantir le non-refoulement et nous insistons également : nous exigeons de l'État du Cameroun la poursuite des procédures d'asile. »

Jean-Claude Fogno souligne également : « Nous avons interpellé l'Union africaine pour qu'elle mette sur pied un mécanisme de suivi de ces déportations et interdise désormais à tous les États africains d'accepter ces migrants venant d'autres continents. Yaoundé ne s'est jamais prononcé jusqu'à ce jour, malgré les différentes correspondances, malgré nos différentes interpellations. »

Le Liberia a récemment rejoint la liste des États africains qui ont accepté ces derniers mois d'accueillir des personnes expulsées des États-Unis, dont la Sierra Leone, la Guinée équatoriale, le Ghana, le Rwanda, le Soudan du Sud, l'Eswatini ou la République démocratique du Congo (RDC).

Ces accords ont souvent été assortis d'un appui financier ou logistique étatsunien.

Certains pays, comme la RDC, ont accueilli sur leur territoire des migrants venus d'autres continents, comme l'Amérique latine.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.