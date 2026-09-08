Cote d'Ivoire: La liquidation de la Commission électorale lancée, sa succession reste à définir

Quatre mois après sa dissolution, la Côte d'Ivoire a ouvert officiellement le chapitre de la liquidation de la Commission électorale indépendante (CEI). La passation de charges entre le Secrétaire général sortant de la CEI et le liquidateur de cette institution s'est déroulée ce 7 septembre 2026 à Abidjan.

C'est un geste qui acte la fermeture officielle de cette institution électorale fondée en 2001 et dissoute le 6 mai 2025. À partir de maintenant, le liquidateur, Lassana Sylla, va inventorier et solder les aspects administratifs, patrimoniaux...

La Commission électorale indépendante (CEI) de Côte d'Ivoire possède des structures locales sur l'ensemble du territoire, des aspects financiers (évaluer et apurer les éventuelles dettes et créances) et enfin des aspects humains concernant le personnel qui y travaillait.

Quid d'un nouvel organe électoral ?

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Qu'est-ce qui va remplacer cette CEI ? La question se pose toujours. Depuis l'annonce de sa dissolution, le gouvernement n'a, jusqu'ici, pas mis en place de nouvel organe électoral, même si une première réunion de dialogue a eu lieu fin juin entre le gouvernement et les différents acteurs politique et de la société civile.

La question de l'intégrité du futur mécanisme de gestion des élections préoccupe la classe politique : les partis d'opposition multiplient les réunions de travail ces derniers jours dans l'idée de faire converger leurs propositions pour encadrer cette réforme.