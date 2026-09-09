Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Le pays en route vers Athènes pour recevoir la flamme olympique

À moins de deux mois de l'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le compte à rebours s'accélère. La délégation sénégalaise s'est envolée ce mardi pour Athènes, en Grèce, où elle prendra part, jeudi 10 septembre, à la cérémonie officielle d'allumage et de remise de la flamme des JOJ Dakar 2026.

Prévue au stade Panathénaïque, haut lieu de l'histoire olympique, la cérémonie revêt une forte portée symbolique. C'est dans cette enceinte historique, entièrement construite en marbre, que le Sénégal recevra officiellement la flamme qui marquera le début de son périple à travers le pays avant l'ouverture des JOJ.

Partie à 18h00 de l'Aéroport international Blaise-Diagne (AIBD) à bord d'un vol d'Air Sénégal, la délégation sénégalaise est composée de responsables de l'État, du mouvement sportif, du COJOJ et des médias.

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Elle est conduite notamment par Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), ainsi que plusieurs personnalités du sport et de la vie publique. Figurent également parmi les membres de la délégation, Ibrahima Wade, président du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ), Baidy Agne, vice-président du CNOSS, Abass Sall, maire de Dakar, Augustin Senghor, ancien président de la Fédération sénégalaise de football et actuel maire de Gorée, Lamine Niang, directeur général de la SSPP Le Soleil, et Pape Alé Niang, directeur général de la RTS.

La délégation est attendue à Athènes dans la nuit de mardi à mercredi, vers 2h30, heure locale. Dès mercredi, elle poursuivra les préparatifs en vue de la cérémonie officielle prévue jeudi au stade Panathénaïque.

Une flamme, un symbole

Au-delà du protocole, la remise de la flamme constitue un moment fort dans la marche vers Dakar 2026. Elle matérialise le passage du témoin olympique à un continent qui s'apprête à accueillir, pour la première fois de l'histoire, un événement olympique.

Dès son retour à Dakar, la flamme parcourra, 14 septembre au 30 octobre, les 14 régions du Sénégal à travers une trentaine d'étapes. Elle sillonnera ainsi le pays avant de rejoindre la capitale sénégalaise pour l'ouverture des JOJ, prévus du 30 octobre au 13 novembre 2026.

Après plusieurs années de préparation, le Sénégal aborde cette échéance avec l'ambition d'en faire un rendez-vous sportif, culturel et populaire majeur, mais aussi une vitrine de son savoir-faire, de son hospitalité et de sa légendaire Teranga.

Le retour de la délégation sénégalaise est prévu dans la nuit du 11 au 12 septembre.