Ile Maurice: Une nouvelle loi contre les réseaux sociaux pour protéger les mineurs

8 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)

Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a présenté, ce mardi 8 septembre, un projet de loi visant à mieux protéger les mineurs sur les réseaux sociaux, sous peine d'amendes pouvant atteindre 109 millions de dollars australiens (67,5 millions d'euros).

Le texte impose aux plateformes un véritable «devoir de protection», les rendant responsables si des utilisateurs de moins de 18 ans sont exposés à la pornographie, au harcèlement en ligne, à des contenus valorisant la criminalité ou encourageant les troubles alimentaires.

Le gouvernement travailliste australien, déjà pionnier avec sa loi sur la sécurité en ligne adoptée il y a deux ans, entend également forcer les opérateurs à permettre aux utilisateurs de désactiver les algorithmes de recommandation. La ministre des Communications, Anika Wells, a évoqué un «moment de vérité» pour les géants du numérique, soulignant leur influence parfois "désastreuse" sur le quotidien des Australiens.

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Le texte doit être soumis au Parlement d'ici la fin de l'année. L'Australie avait déjà interdit l'an dernier les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, une mesure jugée largement contournée. Aux États-Unis, Meta a récemment accepté de verser jusqu'à 17 milliards de dollars pour restreindre l'accès des adolescents à Instagram et Facebook.

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