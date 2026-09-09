Tunisie: Le journaliste Mohamed Youssfi placé en détention

8 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le juge d'instruction du Pôle judiciaire économique et financier a émis, mardi, un mandat de dépôt à l'encontre du journaliste Mohamed Youssfi, après l'avoir auditionné, a indiqué une source judiciaire à l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP).

La même source a rappelé que le juge d'instruction chargé du dossier avait ordonné, dans la nuit de vendredi à samedi derniers, le placement de Mohamed Youssfi en garde à vue pour des faits liés à l'enrichissement illicite et au blanchiment d'argent.

Cette mesure faisait suite à une commission rogatoire confiée à l'Unité nationale de recherche dans les crimes financiers complexes de la Garde nationale.

Auparavant, le parquet près le Pôle judiciaire économique et financier avait ordonné l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de Mohamed Youssfi et de toute personne dont l'implication serait révélée par l'enquête.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'enquête porte notamment sur des soupçons de constitution d'une entente en vue de porter atteinte aux personnes et aux biens, d'enrichissement illicite et de blanchiment d'argent de manière habituelle par une organisation ou une entente, en exploitant les facilités liées aux caractéristiques de la fonction ainsi qu'à l'activité professionnelle et sociale.

Selon la même source, l'enquête concerne également la constitution de flux financiers illicites dont l'intéressé aurait bénéficié par l'intermédiaire d'une association.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.