Tunisie: Le journaliste Mohamed Youssfi placé en détention

Le juge d'instruction du Pôle judiciaire économique et financier a émis, mardi, un mandat de dépôt à l'encontre du journaliste Mohamed Youssfi, après l'avoir auditionné, a indiqué une source judiciaire à l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP).

La même source a rappelé que le juge d'instruction chargé du dossier avait ordonné, dans la nuit de vendredi à samedi derniers, le placement de Mohamed Youssfi en garde à vue pour des faits liés à l'enrichissement illicite et au blanchiment d'argent.

Cette mesure faisait suite à une commission rogatoire confiée à l'Unité nationale de recherche dans les crimes financiers complexes de la Garde nationale.

Auparavant, le parquet près le Pôle judiciaire économique et financier avait ordonné l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de Mohamed Youssfi et de toute personne dont l'implication serait révélée par l'enquête.

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L'enquête porte notamment sur des soupçons de constitution d'une entente en vue de porter atteinte aux personnes et aux biens, d'enrichissement illicite et de blanchiment d'argent de manière habituelle par une organisation ou une entente, en exploitant les facilités liées aux caractéristiques de la fonction ainsi qu'à l'activité professionnelle et sociale.

Selon la même source, l'enquête concerne également la constitution de flux financiers illicites dont l'intéressé aurait bénéficié par l'intermédiaire d'une association.