Les importations américaines de cuivre raffiné en provenance de la République démocratique du Congo ont atteint un niveau record en juillet, les fabricants s'étant tournés vers ce métal africain moins cher et les négociants ayant anticipé les expéditions en prévision d'éventuelles modifications des droits de douane américains. Les livraisons en provenance du Congo ont atteint 53 290 tonnes métriques, ce qui représente 23,9 % des importations américaines de cuivre pour le mois.

Les importations totales de cuivre des États-Unis ont dépassé les 220 000 tonnes pour la première fois. Cette hausse marque un changement dans le rôle du Congo sur le marché : les États-Unis avaient importé moins de 32 000 tonnes de ce pays sur l'ensemble de l'année 2024. Le Congo, deuxième producteur mondial de cuivre, a augmenté sa production et dispose désormais de plus de cuivre raffiné à exporter.

Le cuivre congolais attire de plus en plus d'acheteurs, même si aucune marque de ce pays n'est agréée pour la livraison au titre des contrats à terme du COMEX. Les consommateurs américains, notamment les usines de barres de cuivre et les fabricants de tubes, achètent donc ce métal sur le marché physique. Le prix de la cathode congolaise est indexé sur la référence du London Metal Exchange (LME) et peut s'échanger avec des décotes de 550 à 800 dollars la tonne afin de tenir compte des frais de transport et autres coûts.

Cette décote s'est accentuée, le cuivre du COMEX s'échangeant à des prix supérieurs de 400 à 600 dollars la tonne aux cours du LME à certains moments de l'été. L'amélioration de la qualité a également renforcé l'acceptation du métal congolais auprès des acheteurs industriels américains.

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Cette évolution modifie les flux d'exportation du Congo. Les importations chinoises en provenance du Congo ont baissé de 4,3 % au cours des sept premiers mois de 2026. En juillet, la Chine a acheté 95 778 tonnes de cuivre congolais, ce qui a représenté 39,4 % de ses importations, soit sa part la plus faible depuis octobre, même si le Congo est resté son premier fournisseur.

Points clés à retenir

Ces expéditions record montrent que le Congo prend de plus en plus d'importance dans la chaîne d'approvisionnement en cuivre des États-Unis, même en l'absence de marques agréées par le COMEX. Cette distinction est importante, car l'agrément du COMEX concerne principalement le métal que les négociants souhaitent livrer dans le cadre de contrats à terme.

Les industriels peuvent toutefois acheter directement du cuivre non homologué s'il répond à leurs exigences techniques, et l'écart de prix observé cette année les a incités à le faire. Le cuivre congolais peut être coté à un prix inférieur à celui de référence du LME, tandis que le cuivre homologué par le COMEX affichait une prime pouvant atteindre 600 dollars la tonne cet été. Pour les acheteurs traitant de gros volumes, cette différence peut réduire les coûts des matières premières.

Cette tendance offre également au Congo un nouveau débouché à un moment où sa production de cuivre est en hausse. La Chine reste son principal client, mais l'augmentation des achats américains réduit la dépendance vis-à-vis d'une seule destination et renforce la concurrence pour l'approvisionnement congolais. La demande de cuivre devrait également augmenter de la part des réseaux électriques, des véhicules électriques et des centres de données, rendant l'accès au métal raffiné plus important pour les économies industrielles.

La question principale est de savoir si les achats américains se poursuivront une fois que les inquiétudes liées aux droits de douane se seront apaisées et que les écarts de prix entre le COMEX et le LME se seront réduits. Si tel est le cas, le Congo pourrait devenir un fournisseur régulier des industriels américains plutôt qu'une source sollicitée principalement lorsque les conditions de prix créent une opportunité.