Congo-Brazzaville: SICOM 2026 - Trois jours pour raconter l'histoire et penser l'avenir des médias congolais

La première édition du Salon de l'information, de la communication et des médias (Sicom) se tiendra du 17 au 19 septembre à Brazzaville, sous le très haut patronage du président de la République, Denis Sassou N'Guesso. L'initiative entend réunir professionnels, institutions, formateurs, étudiants, entreprises et acteurs du numérique autour des grandes mutations du secteur.

De la presse écrite aux médias numériques en passant par la radio et la télévision, au Congo, chaque époque a apporté ses outils, ses pratiques et ses figures. C'est cette histoire que le Salon de l'information, de la communication et des médias (Sicom) entend mettre en lumière lors de sa première édition placée sur le thème « Témoigner, produire, former et innover : de la presse écrite à l'audiovisuel à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle ».

Pour Gildas Mayela, commissaire général du Sicom, la création du salon répond à une nécessité. « Ce salon part d'une conviction. A l'heure de la transformation numérique, de l'essor des nouveaux médias et de l'intelligence artificielle, nos métiers connaissent de profondes mutations auxquelles nous devons collectivement nous préparer », a-t-il précisé.

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Ainsi, pendant trois jours, conférences, tables rondes, masterclasses, ateliers pratiques, expositions, forum des métiers et rencontres professionnelles permettront de croiser les expériences et de renforcer les compétences. Une place particulière sera accordée aux jeunes générations, appelées à évoluer dans un environnement médiatique marqué par le numérique, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, mais aussi par les enjeux de désinformation, de protection des données et de droits d'auteur.

Le Sicom 2026 revêt également une dimension symbolique avec la célébration des 25 ans de la loi 08-2001 relative à la liberté de l'information et de la communication. L'occasion, selon les organisateurs, de revenir sur l'évolution du paysage médiatique congolais et de réfléchir aux défis qui se présentent désormais aux professionnels. « Cette édition sera l'occasion donc de jeter aussi un regard sur le chemin parcouru, de valoriser les acquis et de réfléchir aux nouveaux enjeux de notre profession », souligne Gildas Mayela.

Le salon entend, par ailleurs, rendre hommage à plusieurs professionnels ayant marqué l'histoire des médias congolais, notamment à travers des distinctions destinées à des anciens journalistes et professionnels de la radio, de la télévision et de la presse écrite. Un hommage particulier sera également rendu à Jean-Paul Pigasse, fondateur des Dépêches de Brazzaville et du groupe ADIAC, décédé le 11 juillet en France.

L'un des temps forts, annoncés par les organisateurs lors d'une conférence de presse, le 8 septembre à Brazzaville, sera la remise d'un prix spécial de la liberté de la presse au président de la République. Un choix que le commissaire général présente comme lié à l'évolution du cadre juridique et des infrastructures médiatiques.

Au-delà de la célébration, Gildas Mayela souhaite inscrire le Sicom dans la durée. « Notre ambition est donc de faire de ce rendez-vous un véritable espace professionnel de reconnaissance, de témoignages, d'échanges, de partage d'expérience et d'appropriation des innovations », a-t-il dit.

Le rendez-vous est donc pris du 17 au 19 septembre au Centre international de conférence de Kintélé.