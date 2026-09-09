Congo-Brazzaville: Coopération - Édith Itoua reçue par Olaf Lies à Hanovre

8 Septembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Marie Alfred Ngoma

Dans le cadre du renforcement de la coopération entre la République du Congo et l'Allemagne, la cheffe de la diplomatie congolaise, Édith Itoua, a été reçue en début de semaine de la rentrée, à Hanovre, capitale de la Basse-Saxe, par le ministre-président de cet État fédéral allemand, Olaf Lies.

Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les perspectives de consolidation des relations bilatérales entre la République du Congo et les différents Länder allemands.

Cette rencontre s'inscrit dans la volonté des deux parties de promouvoir une coopération plus étroite, notamment à travers le développement de relations directes avec les États fédérés allemands, dotés de compétences importantes dans plusieurs domaines de l'action internationale.

En fonction depuis mai de l'année dernière, Olaf Lies dirige le gouvernement de la Basse-Saxe. À l'instar des autres Länder allemands, cet État fédéral dispose de compétences lui permettant de développer des initiatives dans les domaines des relations internationales, de la politique européenne ainsi que de la coopération économique et du développement à l'étranger.

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