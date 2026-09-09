Congo-Brazzaville: Coopération Congo-UE - Explorer de nouvelles pistes en matière de sécurité sociale

La ministre de la Sécurité sociale, de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, a reçu le 7 septembre à Brazzaville l'ambassadrice de l'Union européenne au Congo, Anne Marchal. L'objectif de la rencontre a porté sur de possibles collaborations afin de permettre au Congo de s'imprégner du savoir-faire des pays de l'Union européenne dans le domaine de protection sociale.

Les échanges ont permis à la diplomate européenne de prendre connaissance des contours d'un portefeuille qu'elle a qualifié d'« essentiel », en ce qu'il touche l'ensemble des citoyens congolais. « C'était l'occasion pour moi de prendre connaissance de ce portefeuille innovant et de mesurer toute l'ampleur d'un ministère essentiel, qui touche au quotidien tous les citoyens congolais », a indiqué l'ambassadrice de l'UE.

Elle a notamment évoqué les besoins exprimés par le ministère en matière d'études actuarielles et de partage d'expériences sur les modèles de protection sociale. Ensuite, elle a indiqué qu'elle travaillera avec ses collaborateurs au sein de l'Union européenne pour identifier les actions susceptibles de répondre à ces attentes.

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La diplomate a, par ailleurs, salué la connaissance approfondie que la ministre entretient des affaires européennes, du fait de son parcours antérieur au sein d'équipes ministérielles.

Cette rencontre s'inscrivait dans la continuité des consultations engagées par la délégation de l'UE auprès des nouveaux membres du gouvernement congolais.