Congo-Brazzaville: Département de la Bouenza - Le Club 2002-PUR se dote d'un nouveau bureau

L'assemblée générale du Club 2002, Parti pour l'unité et la République (Club 2002-PUR) du département de la Bouenza, tenue le 7 septembre à Madingou, a débouché par la mise en place d'un nouveau bureau fédéral présidé par Maurice Bimbeni.

Regroupant les délégués venus des douze districts du département, l'assemblée générale du Club 2002-PUR Bouenza a constitué une étape importante balisant le chemin devant conduire vers la tenue du premier congrès ordinaire du parti. Au terme des travaux, Maurice Bimbeni a été réélu pour un nouveau mandat à la tête du bureau exécutif départemental.

Traduisant sa profonde reconnaissance aux cadres et militants qui lui ont renouvelé leur confiance, le président réélu a rappelé que le Club 2002 PUR qui totalise aujourd'hui près d'un quart de siècle constitue l'un des partis les plus structurés du pays. « Je sais que la tâche qui nous attend n'est pas facile, mais avec la cohésion et la bénédiction du Seigneur, rien n'est impossible », a-t-il lâché.

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Selon Maurice Bimbeni, l'ancrage de ce parti sur l'échiquier national relève de l'attachement des Congolais à la vision de son président fondateur, le révérend pasteur Wilfrid Guy César N'Guesso. Considérant cette formation politique de la majorité présidentielle comme un espace de rassemblement, d'unité, de solidarité s'appuyant sur les valeurs chrétiennes et humanistes, il s'est engagé à respecter scrupuleusement les textes régissant le fonctionnement du Club 2002-PUR. « Débout comme un seul homme, animés par un seul idéal, nous réaffirmons notre attachement au Club 2002 PUR et travaillons avec l'opiniâtreté pour allumer son feu dans tous les recoins de notre département.

Nous sommes tous prêts pour le congrès afin que notre parti reste toujours l'un des piliers de l'action de son Excellence Monsieur le président Denis Sassou N'Guesso », a promis Maurice Bimbeni, rassurant le président fondateur que les militants et sympathisants de la Bouenza restent inébranlables et alliés derrière ses nobles idéaux.

Présidant les travaux, le rapporteur général du Comité national de supervision et de coordination du premier congrès ordinaire, Louis-Gabriel Missatou, a rappelé que la tenue de cette assemblée générale est l'exécution d'une mission claire et précise assignée par le président fondateur du Club 2002-PUR. Selon lui, cette mission consiste à poursuivre la préparation sereine du congrès, de faire l'état des lieux de toutes les fédérations et de mettre à jour toutes les instances dirigeantes du parti au niveau fédéral et local. « ...Aujourd'hui, à la croisée des chemins politiques du Club 2002-PUR, nous avons une boussole : c'est la vision, ce sont les orientations de notre président fondateur qui nous assigne la mission d'apprêter notre appareil, notre outil politique au congrès qui se tiendra dans les semaines à venir. C'est pour cela que nous nous réjouissons de votre présence massive dans cette salle du conseil départemental de la Bouenza », s'est-il réjoui à l'ouverture des travaux.

A l'issue des travaux, Louis-Gabriel Missatou s'est félicité de la maturité des participants qui ont permis de mettre en place un bureau exécutif départemental plus inclusif, plus équilibré et plus représentatif de la Bouenza. « Ce bureau, pour l'exercice de son office, bénéficie des textes de base de notre parti, que sont les statuts et le règlement intérieur. Cela doit vous servir de référentiel pour que chacun dans son département, dans sa fonction, puisse jouir de ses prérogatives dans le strict respect des textes de base de notre parti.

Nous vous appelons à feuilleter, à pénétrer ces textes pour en faire une application juste et équitable dans l'exercice de vos fonctions », a-t-il exhorté, précisant que le président de la Commission de contrôle et d'évaluation a un rôle cardinal à jouer en tant que gendarme du respect des textes du parti.

Louis-Gabriel Missatou a, par ailleurs, pris acte du message de loyauté et de fidélité que la fédération Club 2002-PUR de la Bouenza a adressé au président fondateur du parti, Wilfrid Guy César N'Guesso. Il a également noté l'appel à une mobilisation générale lancé pour accélérer la marche vers la tenue du congrès du parti.