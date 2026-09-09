Afrique Centrale: Cémac - Le FMI alerte, le Congo sous surveillance

Les indicateurs budgétaires et financiers restent préoccupants, mais le diagnostic du Fonds mondial international (FMI) appelle à distinguer les risques avérés des scénarios encore hypothétiques. Pour Brazzaville, l'enjeu immédiat est de restaurer des marges de manoeuvre financières sans fragiliser davantage le système régional.

La situation financière de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) suscite de nouvelles inquiétudes. Les éléments rapportés autour d'une note du FMI consacrée aux déséquilibres de la sous-région font état d'une dégradation des finances publiques, d'une pression accrue sur les réserves et d'un marché régional des titres publics devenu plus difficile. Il convient toutefois de nuancer.

Le FMI ne présente pas nécessairement ces évolutions comme une crise imminente, mais comme des vulnérabilités qui pourraient s'aggraver si les politiques budgétaires et la gestion de la dette ne sont pas corrigées. Le cas du Congo-Brazzaville mérite une attention particulière. Dans son évaluation publiée en février 2026, le FMI estime que la dette publique demeure à un niveau élevé et que des arriérés nouveaux continuent d'apparaître. Il classe toujours la dette congolaise en situation de « distress », tout en la considérant soutenable sous conditions, à savoir la mise en oeuvre d'un ajustement budgétaire important et durable.

Une dette élevée, mais pas une condamnation à la crise

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Les chiffres disponibles donnent une idée de la pression exercée sur les finances publiques. La dette publique totale du Congo aurait atteint environ 97,2 % du PIB à fin 2025, selon le FMI. L'institution souligne également la persistance de tensions de liquidité et de nouveaux arriérés. Le FMI relève néanmoins certains éléments d'amélioration. La dette publique intérieure, par exemple, est passée d'environ 63,5 % du PIB en 2023 à 58,8 % en 2025, selon ses estimations.

Les émissions obligataires récentes ont également permis de refinancer une partie des échéances domestiques. La situation n'est donc pas celle d'un État déjà en défaut généralisé. Elle correspond davantage à une situation financière sous forte contrainte, dans laquelle le gouvernement doit simultanément honorer ses échéances, réduire les arriérés et préserver la confiance des créanciers.

Le risque est aussi régional

La principale inquiétude tient au lien croissant entre les finances publiques et le système bancaire. Les banques de la sous-région détiennent une part importante des titres souverains. Une dégradation excessive de la capacité d'un État à se financer pourrait donc affecter non seulement ses propres finances, mais également ses créanciers bancaires. Pour le Congo, cette question est d'autant plus sensible que le pays doit continuer à accéder au marché régional tout en limitant l'accumulation de nouveaux arriérés. Le FMI estime ainsi que la capacité du Congo à honorer ses obligations reste adéquate mais exposée à des risques significatifs, notamment en cas de baisse des prix du pétrole ou de diminution de l'appétit des banques régionales pour les titres congolais.

Pas de scénario automatique de dévaluation

Il convient également d'éviter de présenter la dévaluation du franc CFA comme une conséquence mécanique du diagnostic du FMI. Une dévaluation n'est pas annoncée comme une issue automatique. La question centrale est plutôt celle de la soutenabilité budgétaire, de la liquidité extérieure, de la gestion de la dette et de la capacité des États de la Cémac à reconstituer leurs marges de sécurité.

Pour Brazzaville, le défi est donc moins de répondre à une « catastrophe annoncée » que de prévenir une détérioration supplémentaire. Le gouvernement congolais devra notamment poursuivre l'assainissement budgétaire, améliorer la gestion de la dette et réduire les nouveaux arriérés. Le FMI souligne d'ailleurs que les vulnérabilités restent élevées, mais que leur évolution dépendra largement de la capacité des autorités à mettre en oeuvre les réformes annoncées.

Le véritable enjeu : restaurer la confiance

Le message à retenir est finalement plus sobre que celui d'une crise imminente : la Cémac dispose encore de marges d'action, mais celles-ci se réduisent. Pour le Congo, la priorité est de restaurer progressivement la confiance des investisseurs, des banques et des partenaires internationaux. Cela passe par une meilleure discipline budgétaire, une gestion plus prévisible de la dette et une utilisation plus efficace des revenus pétroliers.

La situation congolaise reste donc préoccupante, mais elle n'est pas figée. Le FMI ne décrit pas une économie condamnée à la crise. Il met en évidence une économie sous pression, dont la stabilité dépend désormais de la capacité des autorités à transformer les engagements budgétaires en résultats concrets. C'est cette crédibilité, plus que le spectre d'une dévaluation, qui constitue aujourd'hui le véritable enjeu pour Brazzaville et, au-delà, pour l'ensemble de la Cémac.