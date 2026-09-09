Congo-Brazzaville: Université Marien-Ngouabi - Le Conseil consultatif de la femme s'associe à l'opération de salubrité

Dans le cadre de l'opération d'assainissement initiée par le gouvernement en 2018, la secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme, Yennie Clara Mathurine Ossété Mberi Moukiétou avec les étudiantes de l'université Marien-Ngouabi ont procédé, le 5 septembre, à l'assainissement des campus I et II.

La mesure a été respectée par les étudiantes venues de l'Ecole normale supérieure, de l'Ecole nationale de l'administration et de la magistrature et de la Faculté des sciences de la santé. Ensemble avec la secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme, elles ont pris d'assaut les alentours des Campus I et II rendant ainsi salubres ces endroits.

Yennie Clara Mathurine Ossété Mberi Moukiétou a exhorté les étudiantes à prendre soin de leur environnement scolaire. « Même si on vous dote les bacs à poubelle et les balais, la proprété commence par vous-mêmes. (...) L'hygiène commence par soi-même. Avant que l'Etat puisse vous accompagner, il faut que vous preniez soin de vous-mêmes », a-t-elle déclaré.

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A cette occasion, Yennie Clara Mathurine Osséte Mberi Moukiétou a saisi l'opportunité pour faire connaître aux étudiantes le rôle et les missions de son institution. Elle a mis un accent particulier sur le pacte social que toutes les femmes du Congo ont conclu avec le président de la République. « Je suis venue m'inspirer, voir de visu ce que vous vivez afin de faire des rapports auprès du président de la République.

Mais je vous invite aussi à croire en l'Etat. Tous les jours, l'Etat se bat pour améliorer les conditions de la femme », a rassuré la secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme.

Par ailleurs, elle a, de vive voix, invité les étudiantes d'être les amazones de demain du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso. Ces étudiantes ont saisi cette opportunité pour faire parvenir leurs doléances auprès du chef de l'Etat.

Concluant ses propos, la secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme a encouragé les étudiantes à lutter contre les violences faites aux femmes. « Le Conseil consultatif de la femme oeuvre aussi contre la violence faite aux femmes.

Dès que vous subissez la moindre violence, la première des choses que vous devez faire est de se rendre au commissariat le plus proche pour porter plainte », a-t-elle indiqué. L'opération de salubrité publique dénommée 'Villes, villages et habitations propres » a été instituée par la circulaire n°0012 du 6 octobre 2018.